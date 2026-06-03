Este miércoles, 3 de junio, el ganador de 22 Grand Slam alcanza una nueva década casi dos años después de retirarse del tenis profesional

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Este miércoles, 3 de junio, Rafa Nadal estrena década y deja atrás otra que cambió para siempre su vida. Diez años en los que siguió agrandando una leyenda deportiva que parecía no tener límites, levantó algunos de los títulos más importantes de su carrera y formó la familia con la que siempre soñó. Pero, al mismo tiempo, se enfrentó a un sinfín de problemas físicos dentro y fuera de las pistas que terminaron marcando el tramo final de su carrera y su retirada del tenis profesional.

Ahora, coincidiendo con su 40 cumpleaños, el mallorquín no solo estrena un nuevo año, sino también el documental 'Rafa', en Netflix, que está dando mucho que hablar porque muestra al campeón balear más sincero, vulnerable y natural que nunca.

A lo largo de los cuatro episodios, Nadal habla sin tapujos sobre el sufrimiento que escondía detrás de las pistas, la enfermedad degenerativa que padece en el pie, las lesiones que le acompañaron durante gran parte de su carrera y la ansiedad e incertidumbre que vivió cuando comprendió que su cuerpo ya no podía responder como antes. Pero, sobre todo, el documental también ofrece algo inédito: la visión más íntima hasta la fecha sobre su faceta familiar junto a su mujer, Mery Perelló, y sus dos hijos.

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La verdad sobre su relación con Mery Perelló

Durante años, la relación entre Rafa Nadal y Mery Perelló, conocida por sus familiares y amigos como Xisca, ha sido una de las más discretas y sólidas del panorama social español.

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Lo que muchos desconocían es que sus vidas estaban conectadas desde la infancia. Ambos crecieron en Manacor y sus familias ya se conocían antes incluso de que ellos nacieran. En el documental, Mery recuerda: "Crecimos en una ciudad pequeña. Nuestras familias se conocían desde antes de nacer nosotros. Recuerdo, por ejemplo, estar en la comunión de Rafa", narra, rememorando que por aquel entonces ella apenas era una niña.

Su relación sentimental comenzó en 2005, cuando Nadal tenía 19 años y ella 17. Y, según reconocen ambos por primera vez delante de las cámaras, fue él quien insistió al principio.

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"Él me perseguía a mí en aquel momento", cuenta Mery entre risas. Nadal, por su parte, admite: "Estaba enamorado de ella. Empecé a mandarle algún mensaje y ella respondía, pero sin mucho interés", confiesa.

Después de 14 años de noviazgo, la pareja se dio el 'sí, quiero' en octubre de 2019 en Mallorca.

El papel clave de Mery

Uno de los aspectos más emocionantes del documental es comprobar hasta qué punto Mery ha sido el gran apoyo de Nadal en los momentos más complicados de su carrera.

El propio extenista no escatima elogios hacia ella. "Me dio la fuerza interior para mantener la estabilidad cuando realmente lo necesitaba", reconoce en una de las secuencias más personales de la serie.

Durante la presentación del documental fue todavía más explícito: "Ha sido una gran compañera de vida. Llevamos 21 años juntos. La he tenido siempre donde la he necesitado". Y añadió: "Además, hoy es la madre de mis hijos, que no hay nada más importante que eso".

Durante toda su carrera, Nadal intentó proteger a Mery del foco mediático. Consideraba que la mejor forma de preservar la felicidad de su familia era mantenerla alejada de la exposición pública. Una decisión que ambos defienden y que les ha permitido llevar una vida sorprendentemente normal pese a la dimensión global del deportista.

Sus dos hijos

Si algo está claro es que la paternidad ha cambiado por completo las prioridades del campeón español. Nadal y Mery son padres de dos niños. Su primer hijo, Rafael, nació en octubre de 2022. El segundo, Miquel, llegó al mundo en agosto de 2025.

Aunque siempre han sido extremadamente celosos de su intimidad, el documental permite observar pequeñas escenas familiares que muestran a un Nadal completamente distinto al que el público conocía en las pistas. Más relajado, más emocional y volcado en la crianza.

El mallorquín explica que una de las mayores satisfacciones de esta nueva etapa consiste en disfrutar de cosas sencillas que durante años apenas pudo vivir debido al calendario competitivo: acompañar a sus hijos, verles crecer, educarles y estar presente en su día a día.

La vida actual de Rafa Nadal

A pesar de haber sido una de las mayores estrellas deportivas del planeta, Nadal nunca ha querido alejarse de sus raíces.

Nadal reside en Porto Cristo, un tranquilo pueblo pesquero en Manacor, la localidad mallorquina donde nació y donde ha construido gran parte de su vida personal y profesional. En Manacor se encuentra también uno de sus proyectos más importantes: la Rafa Nadal Academy.

Más allá de buscar una vida de lujo en grandes capitales, el extenista siempre ha defendido la tranquilidad de Mallorca como el lugar ideal para formar una familia y mantener la normalidad que tanto valora.

Aunque abandonó la competición profesional en 2024, Nadal sigue teniendo una agenda intensa. Su principal proyecto continúa siendo la academia que lleva su nombre, convertida en una referencia internacional para jóvenes deportistas. El complejo incluye instalaciones deportivas de primer nivel y programas educativos que combinan formación académica y entrenamiento de alto rendimiento.

También mantiene una intensa actividad a través de la Fundación Rafa Nadal, dedicada a impulsar programas educativos y deportivos para menores en situación de vulnerabilidad.

A ello se suman diversas inversiones empresariales desarrolladas durante los últimos años. Nadal participa en proyectos vinculados al deporte, el bienestar, la educación y el sector hotelero, áreas en las que ha ido construyendo una importante estructura empresarial paralelamente a su carrera deportiva.