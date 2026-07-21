Gonzalo Barquilla 21 JUL 2026 - 18:52h.

Luis de la Fuente envía su apoyo a la familia de Adrián, el menor fallecido en la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo

El peso excesivo en la fuente provocó que una piedra golpease a Adrián, el menor muerto en la celebración del Mundial

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El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha trasladado su "más sentido pésame y dolor" a la familia y amigos de Adrián I.M., el menor de 13 años que falleció en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, después de que se derrumbara parte de una fuente cuando celebraba la victoria de España en el Mundial.

"Desde Madrid, desde Las Rozas, desde la Real Federación Española de Fútbol, quiero enviaros nuestro más sentido pésame, nuestro más sentido dolor, a toda la familia y amigos de Adrián por este trágico accidente", ha expresado De la Fuente en un vídeo grabado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El seleccionador ha lamentado el contraste entre la celebración del triunfo de la selección y la tragedia sufrida por el menor. "La vida está llena de contrastes, es increíble que ayer todos vosotros de celebración por el éxito en el Mundial y Adrián precisamente, viviendo esa situación también, sufrió este accidente", ha señalado.

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De la Fuente ha querido trasladar así un mensaje de apoyo a los allegados del menor. "Reitero nuestro dolor. Un abrazo muy fuerte de corazón a toda la familia y a todos sus amigos, de verdad, ánimo y toda nuestra fuerza", ha concluido.

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El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, del que Adrián era canterano, sigue "consternado"

El Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, del que Adrián era canterano, ha difundido el vídeo del seleccionador en redes sociales y ha agradecido las "muestras de cariño" recibidas. El club ha asegurado que continúa "consternado" por lo ocurrido.

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El adolescente se encontraba en el interior de la fuente del Árbol Gordo junto a otros jóvenes que festejaban el triunfo del combinado español cuando parte de la estructura cedió ante la aglomeración. Una piedra se precipitó sobre Adrián y, tras ser trasladado de urgencia al hospital, solo pudieron confirmar su muerte. Varios agentes acudieron a levantar las piedras caídas sobre el chico. Al menos otras dos personas resultaron heridas.