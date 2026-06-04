Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2026 - 17:30h.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell centra el caso de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango, en la vía del presunto homicidio tras revisar los investigadores los mensajes entre el empresario y su hijo durante diez años. Se buscaba alguna prueba que diese luz al hecho de que padre e hijo solían salir a caminar juntos, pero esta teoría quedó completamente descartada.

Un dato que podría ser clave para la investigación

Ahora, una imagen podría ser clave para las pesquisas. 'El tiempo justo' ha podido acceder en exclusiva a una fotografía del pasado 15 de agosto de 2021 donde aparece Jonathan Andic y su padre caminando durante unas vacaciones en Itaca, Grecia.

Este dato podría cobrar relevancia para los investigadores, que como decimos no han encontrado referencias que demuestren que uno y otro solían ir de paseo.

Bajo la lupa también continúan los 4 minutos y 34 segundos que el hijo del dueño de Mango tardó en hacer la primera llamada tras la presunta caída de su padre. Recordemos que fue a su madastra con quien contactó antes de avisar al 112 -tardó 8 minutos en llamar a emergencias-.