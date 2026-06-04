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Aguasantas Vilches ha denunciado el brutal robo que ha vivido en su casa de campo en Sevilla. La televisiva asegura que los ladrones destrozaron toda la vivienda familiar.

En las imágenes que mostramos en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia vemos cómo quedó la casa tras el robo: con los armarios destrozados, ropa tirada por el suelo y un sofá dividido. Al parecer, los ladrones no se dejaron ni una parte de la casa sin revisar y se llevaron algunas pertenencias de gran valor material y sentimental.

La "impotencia" de Aguasantas al enterarse de los destrozos

Una de las cosas que robaron fue un reloj de oro de su padre de gran calidad. También han perdido dinero que tenían guardado en la casa para mantenimiento. "Nunca me había pasado una cosa así. Te sientes con impotencia, te sientes mal... es una situación muy fea"relata Aguasantas en 'El tiempo justo'.

Fue su padre quien se encontró de buenas a primeras todos los destrozos en la casa el pasado domingo. "Cuando a mí me lo cuenta, él decide recoger todo", lanza. Aguasantas, que está embarazada de cinco meses, reconoce en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat que está "más tranquila", aunque "con el susto en el cuerpo"