Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2026 - 17:00h.

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Al equipo juvenil de Fútbol Base Bonrepós i Mirambell de Valencia le rodea en estos momentos una enorme polémica. Al parecer, en una fiesta de ascenso de categoría del club en la que había menores de edad apareció una stripper y se consumió alcohol.

Esto ha motivado una denuncia ante la fiscalía y la dimisión del presidente y la secretaria del equipo. Según explica la reportera de 'El tiempo justo' Cristina Rusiñol desde la localidad valenciana, fue una madre la que decide contarle la situación al ayuntamiento. Así que fue el consistorio del municipio el que ha trasladado el caso a la fiscalía, que ahora investiga el asunto.

El entrenador niega que fuese él quien contratase a la stripper

Presuntamente fue el entrenador del equipo juvenil el que llamó a la stripper "como regalo" por el triunfo de los futbolista. "Siempre voy a tener en mi corazón al grupo de jugadores con los que no me voy a poder conmunicar", ha lanzado al programa de Telecinco.

El entrevistado asegura que "son unos chavales maravillosos" y niega al completo que él fuese el que contrató a la mujer para la fiesta. "Hay muchas mentiras... no contraté a ninguna stripper", lanza el mismo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.