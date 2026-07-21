Lorena Romera 21 JUL 2026 - 12:44h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta la dolencia que la despierta "gritando del dolor" en la semana 32 de gestación

Claudia Martínez estalla tras los comentarios que la acusan de haber roto una familia: "Después de tres años y un futuro bebé"

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La cuenta atrás para ver la cara a la pequeña Valentina ya ha comenzado. Claudia Martínez se encuentra en la recta final de su embarazo y, aunque está viviendo esta etapa con mucha ilusión, el tercer trimestre también le está sorprendiendo con algún que otro momento complicado. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha desvelado el síntoma que está sufriendo y por el que se despierta "gritando del dolor".

A través de un storie publicado en su perfil de Instagram, la también extronista de 'MyHyV' ha visibilizado esa cara B del embarazo, sincerándose sobre los episodios que está experimentando en plena semana 32 de gestación. "Desde hace unas semanas me levanto todas las noches, sin excepción, varias veces gritando del dolor porque me dan unos calambres que me muero", ha confesado, desahogándose con su comunidad.

Una dolencia que está afectando a su calidad del sueño, pero también al descanso de Mario González, papá de la criatura: "Si supierais los sustos que le pego a Mario, pobre. Se despierta y me estira, pero con un medio infarto en el cuerpo".

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Aunque la propia influencer es consciente de que los calambres musculares son un síntoma frecuente en la recta final del embarazo debido al cansancio muscular y a los cambios en la circulación, la intensidad con los que los está sufriendo la tienen ciertamente preocupada. Y es que no solo le afectan a los gemelos, sino a otras zonas del cuerpo que ni ella misma logra entender, tal y como ha señalado en sus redes.

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"Según chati (como llama a la inteligencia artificial que utiliza) es normal, pero mañana tengo cita con la matrona, así que se lo consultaré porque a mí no me lo parece tanto... son muchos y duelen mucho. Es que es exagerado", ha expresado, haciendo partícipes a sus seguidores de este síntoma que se le está complicando en la recta final del embarazo.