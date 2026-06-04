Lidia González 04 JUN 2026 - 17:11h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su situación sentimental tras su ruptura con Facundo González

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Oriana Marzoli tiene muchas cosas que decir y no se ha quedado callada a la hora de enfrentarse a algunas cosas que se han dicho sobre ella. Después de desvelar los motivos de su ruptura, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ contesta a las críticas y aclara por qué no se ha mudado ella con Facundo González. Cansada de los comentarios negativos que está recibiendo, la influencer se muestra más clara que nunca frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha desvelado que la distancia ha sido uno de los grandes impedimentos en su relación y se ha sincerado sobre el hecho de que su expareja no diese el paso de mudarse con ella. A raíz de esto, ha recibido un aluvión de comentarios echándole en cara que ella tampoco ha dado este importante paso por el bien de su relación. Por ello, después de romper su silencio sobre su ruptura, se muestra muy contundente a la hora de dar todas sus explicaciones.

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Todos los detalles de la conversación en la que la venezolana rompió con Facundo

Oriana Marzoli regresa a su canal de mtmad en un momento en el que su situación sentimental ha dado un inesperado giro radical. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se abre en canal y cuenta los detalles de la conversación en la que rompió con Facundo González. La venezolana cuenta en qué lugar se encontraba cuando se produjo y confiesa la reacción que tuvo su expareja tras comunicarle que quería poner punto final a su relación.

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La exconcursante de ‘Supervivientes’ aclara los rumores que la relacionaban con un chico

La influencer ha querido hablar de un tema que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días y se ha mostrado muy clara a la hora de hablar al respecto. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara los rumores que la relacionan con un chico durante su estancia en Roland Garros, coincidiendo con el anuncio de ruptura de Facundo González. La creadora de contenido cuenta toda la verdad al respecto y se sincera sobre su vida sentimental. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para su canal de mtmad!