Lidia González 26 MAY 2026 - 18:17h.

Las primeras palabras de la exparticipante de ‘Supervivientes’ tras salir a la luz su ruptura con Facundo González

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Desde que Facundo González hiciera el comunicado hablando del fin de su relación con Oriana Marzoli, las redes no han dejado de hablar de otra cosa. Tras dos años juntos, la pareja pone punto final a su historia de amor. Ahora, es la protagonista de esta sorprendente noticia la que rompe su silencio para contar todos los detalles. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela el motivo real de su ruptura con Facundo González y se sincera al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha entrado en riguroso directo al programa de ‘En todas las salsas’ para abrirse en canal y explicar cómo está viviendo esta situación. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que, hasta hace poco hablaba de planes de futuro junto al argentino, ha sido muy clara a la hora de desvelar quién ha dado el paso de finalizar la relación. Además, la venezolana confiesa la verdadera razón por la que se ha roto su noviazgo y reflexiona sobre lo que podría haber sido de no tener algunos impedimentos en su relación: “Es una pena, hubiéramos acabado casándonos”.

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Oriana Marzoli ha dado un paso al frente para pronunciarse sobre este anuncio que ha dejado a toda la audiencia completamente sorprendida y cuenta todos los detalles al respecto. A pesar de que todo apuntaba a que la influencer había encontrado el amor de manera definitiva y que no paraban de proclamar su amor, lo cierto es que ha habido algunos factores que han sido claves para que este noviazgo haya saltado por los aires: “El movimiento se demuestra andando”.

La reacción de Oriana Marzoli al comunicado de Facundo González

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Oriana Marzoli se ha mostrado tan sincera como siempre para hablar del último varapalo sentimental que se ha llevado, concediendo sus primeras palabras públicamente. Hasta ahora, el único en dar un paso al frente había sido el argentino y la exparticipante de ‘Supervivientes’ no ha dudado en hablar al respecto. La creadora de contenido reacciona al comunicado de Facundo González y confiesa si piensa que lo ha hecho por interés. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infintiy!