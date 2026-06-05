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Iván Armesto, finalista de 'Gran Hermano 1', será padre de nuevo en apenas unas semanas. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha decidido compartir públicamente la feliz noticia de la llegada de Vega, el nombre que han elegido para la pequeña.

Hace solo unas horas, el asturiano afincado en Gran Canaria anunciaba la noticia a través de sus redes sociales. En cuestión de minutos, numerosos medios digitales se hicieron eco de la publicación, interpretando erróneamente que su pareja tenía 21 años. Una confusión que provocó una oleada de críticas y ataques en redes sociales por la supuesta diferencia de edad entre ambos.

Ante la polémica, Iván Armesto ha querido aclarar la situación en 'El tiempo justo': “No lo expliqué bien porque escribí el mensaje para mis amigos, que todos saben que mi hija se llama Raquel y tiene 21 años. A lo que me refería era a la diferencia de edad entre mi hija y la pequeña Vega, que nacerá en agosto. Mi pareja tiene 46 años”.

Iván Armesto: "Tiene 46 años, aunque mucha gente ha pensado que era mucho más joven"

Además, el exconcursante ha hablado sobre la futura madre de su hija: “La mamá está bien, es la que aparece en la foto de la publicación. Como se puede ver, es una mujer muy guapa y parece más joven de lo que es. Tiene 46 años, aunque mucha gente ha pensado que era mucho más joven”.

Por último, Iván se ha pronunciado sobre las críticas recibidas: “Hay que ignorar estos ataques de gente que ni te conoce, ni conoce tu entorno, ni sabe a qué te dedicas o cómo eres. Es gente que destila odio simplemente para hacerse notar”.