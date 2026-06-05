Ana Carrillo 05 JUN 2026 - 18:47h.

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Joaquín Prat se marcha temporalmente de la televisión y hoy, viernes 5 de junio, ha sido la última vez que se ha puesto al frente de 'El tiempo justo' esta temporada, por lo que ha querido despedirse de los espectadores antes de alejarse de su puesto durante tres meses para disfrutar de su baja de paternidad: "Me voy a estar cerca de mi mujer, que va a dar a luz a nuestra hija".

El presentador se ha dirigido directamente a los espectadores, para recordarles que han sido su motor durante esta temporada televisiva: "Ustedes son los protagonistas siempre, los destinatarios de nuestro trabajo". Les ha confesado que se marcha feliz porque va a estar con su hija y en esta nueva paternidad estará acompañado de su familia y la de su pareja, Alexia Pla, que también es la suya: "Me voy a compartir los tres primeros meses de vida de nuestra hija con quien tengo que hacerlo".

"Nos vemos a la vuelta, se quedan en las mejores manos", ha añadido Joaquín Prat, que le ha dado paso por última vez antes del verano a Jorge Javier Vázquez, que ha bromeado con él: "¡Me están dando ganas de ser padre para cogerme vacaciones como tú!".