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Rappel está de vuelta. El vidente, que fue ingresado el pasado mes de mayo en la Unidad de Cuidados Intentivos del Hospital de Torrelodones por una fuerte divrticulitis, ha reaparecido feliz y con un radical cambio de imagen.

El televisivo explica que salió con más "fuerza" del centro hospitalario, aunque de buenas a primeras le sucedió algo imprevisto. "Tuve una infección en la boca, a los pocos días se me cayeron unos cuantos dientes", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Rappel le pidió consejo a Carmen Borrego para solucionar sus contratiempos de salud

Rappel, muy "preocupado", decidió entonces contactar con Carmen Borrego para preguntarle si conocía a algún médico que solucionase sus contratiempos dentales. La colaboradora recomendó un especialista que le arreglaba la boca "en un día".

Y así fue. "En la mañana me quitó todo, y por la tarde me pone todo de tornillos, implantes y me fui a mi casa con la boca como la tengo", relata en 'El tiempo justo'.

Sobre su ingreso en la UCI, Rappel admite "impresiona" y que "te marca" pasar por esa sala. "Me trataron de maravilla, pero el verte allí con esas hemorragias... echaba sangre como un cerdo", cuenta. Ahora, se siente "como nuevo" y "feliz" tras haber vivido un pequeño susto.