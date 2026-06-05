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La Bruja Lola falleció hace siete años y, hasta ahora, no se había aclarado el motivo de su muerte. Sin embargo, su hijo ha decidido romper su silencio y poner fin al misterio: “Mi madre no murió de nada natural, murió a consecuencia de una paliza que le dieron. Lo puedes decir alto y claro”, ha explicado en 'El tiempo justo’.

Ante estas palabras, Joaquín Prat ha mostrado su escepticismo respecto a la versión ofrecida: “Personalmente no me creo nada. Su hijo dice que a su madre le dieron una paliza y que sabe quién lo hizo. La madre fallece después de esa supuesta agresión. se habla del levantamiento del cuerpo y de que estuvo en un refrigerador en el Virgen del Rocío. Entiendo que el cuerpo se traslada a esa unidad mientras se tramita la sepultura”.

Además, el presentador ha explicado por qué no le encaja el relato: “Hay cosas que no me casan. Si no denuncias, cuando la funeraria detecta signos de violencia en el cuerpo, lo primero que hace es avisar a la policía. Debe existir un atestado, si se levanta el cuerpo es porque un juez ordena ese levantamiento y se realiza una autopsia”.

Rappel, sobre la Bruja Lola: "Enemigos podía tener porque ella era muy espontánea, un poco alocada"

Por su parte, Rappel, que conocía bien a la Bruja Lola, ha querido aportar su visión sobre su carácter y sobre si podía tener enemigos: “Enemigos podía tener porque ella era muy espontánea, un poco alocada. Su forma de ser podía generar esa impresión de prepotencia o soberbia, pero no era así. Era divertida y sencilla”.