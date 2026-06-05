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El pasado 30 de mayo nos dejaba Frank Francés, un tenista que ocupó buena parte de los titulares de la crónica social a principios de los años 2000 por su noviazgo con Bárbara Rey.

Silvia Salas es quien ocupó de nuevo su corazón tras romper con la vedette. La actriz se ha sentado junto a Enzo, uno de los hijos de Frank Francés, para reaccionar a la entrevista póstuma que hemos visto en el programa '¡De viernes!'.

Las palabras de Bárbara Rey tras la muerte de Frank Francés

Bárbara Rey ha publicado un mensaje en redes sociales lamentando el fallecimiento del tenista. "Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento", dice la vedette.

Salas ha reaccionado sin escrúpulos a sus palabras. "Yo creo que eso no es un pésame, es una llamada de atención", lanza la actriz como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, le recuerda a la posición que ha tenido también "con Ángel Cristo o con Alain Delon". "Creo que el protagonismo no es ella, es escuchar la entrevista de Frank. La voy a escuchar junto a su hijo Enzo, hoy terceras personas sobran", ha dicho Silvia Salas en el programa de Telecinco.