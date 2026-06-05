Celia Molina 05 JUN 2026 - 20:00h.

Tras la muerte de Frank Francés, se hizo público que el extenista tuvo un hijo reconocido y otros tres más sin reconocer

Los últimos años de Frank Francés lejos del foco, entre trabajo y familia: "Se preparó para irse"

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El pasado 30 de mayo, el exjugador de tenis Frank Francés, conocido en el mundo del papel couché por la relación que mantuvo con Bárbara Rey, murió en su domicilio de Marbella. A los 62 años, el también empresario falleció tras padecer un cáncer de piel, enfermedad por la cual también murió su hermano anteriormente. El 'Club Tennis Brothers Marbella' fue el encargado de dar la noticia del deceso, a la que Bárbara Rey reaccionó publicando una emotiva carta sobre su corto, pero inolvidable amor:

"Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad. En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo, pero no querías que te viera en las condiciones que te encontrabas. Quiero desde aquí decirte que viví momentos contigo maravillosos y que te quise mucho", escribió la exvedette en su Instagram.

Frank solo reconoció la paternidad de uno de sus hijos

Y, aunque su relación más conocida fue la que mantuvo con Bárbara Rey (y duró menos de un año), también fue muy notorio el romance que protagonizó junto a la actriz y exmodelo Silvia Salas. Ella misma acudirá esta noche al programa 'De viernes' para contar cómo fue su convulso noviazgo, del que nació un hijo, Alejandro.

Tras haber discutido públicamente con Bárbara Rey en televisión - a la diva no le hizo ninguna gracia que Frank retomara su vida poco tiempo después de haber roto con ella - el tenista y Silvia iniciaron también una batalla legal por el reconocimiento de paternidad del niño (que, finalmente, fue reconocido).

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Los tres hermanos de Alejandro, desconocidos

Aún habiéndose demostrado que Alejandro era hijo de FranK, Silvia siempre ha declarado que ella le educó sola durante los primeros años de su vida. Tras la muerte del su expareja, la actriz confesó en 'Fiesta' que su hijo había pasado la última época junto a su padre, quedándole el consuelo de haber hecho todo lo posible por que mantuvieran una relación estable. Silvia también confesó, profundamente emocionada, que entre Frank y ella también hubo un perdón antes de morir.

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Con respecto a los desconocidos hermanos del hijo que tuvo con Silvia Salas, Makake aportó, tras el deceso, algo más de información, ya que conocía a su entorno. Según contó, Frank se había casado con una mujer llamada Mónica, y tuvo un hijo con ella, yéndose a vivir con ella a Marbella. Tras su ruptura con esa pareja, fue cuando conoció a Bárbara Rey, por lo que uno de ellos, al menos, es mayor que Alejandro. No se han dado más detalles sobre los otros descendientes del deportista francés, pues éste se refugió en una vida discreta en la localidad malagueña tras las dos mediáticas relaciones que tuvo en su juventud.