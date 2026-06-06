Antía Troncoso 06 JUN 2026 - 03:17h.

Del amor a la amistad: la expareja se somete en '¡De viernes!' a un emotivo puente de la concordia en el que recuerdan su historia de amor

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Almudena Porras y Darío Linero se han reencontrado en el plató de '¡De viernes!' tras su paso por 'Supervivientes 2026', donde, después de su polémico paso por 'La isla de las tentaciones', que terminó con su ruptura tras 11 años juntos, consiguieron dejar atrás el pasado. Esta noche, la expareja ha sellado definitivamente su reconciliación en un emotivo puente de la concordia con una inesperada sorpresa final. ¡No te lo pierdas!

Después de su especial reencuentro en el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' el pasado martes, la expareja ha vuelto a encontrarse esta noche en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. Ambos se han sincerado sobre sus sentimientos y el punto en el que se encuentra actualmente su relación. Además, han protagonizado un intenso puente de la concordia en el que han ido recordando todo lo que han vivido juntos.

"El cómo hemos podido cerrar esta etapa también es amor"

Peldaño a peldaño, Almudena y Darío han ido repasando los puntos claves de su historia: desde el primer amor que vivieron juntos, su paso por los realities, su segunda oportunidad y la importancia de Loli, la madre de Darío, para ambos. Un momento cargado de emoción en el que los dos, visiblemente emocionados han hablado de lo orgullosos que se sienten por haber sido capaces de reconducir su relación.

"El cómo hemos podido cerrar esta etapa, pienso que eso también es amor", ha asegurado Darío. Por su parte, Almudena ha señalado: "He sabido perdonar en vez de olvidar que es para mí súper importante". Y es que ninguno de los dos se esperaba que después de todo podrían llegar a tener una amistad: "Nunca pensé que me podría llevar bien con ex", ha dicho Almudena.

Loli, madre de Darío, sorprende a Almudena y su hijo en plató

Una vez han llegado al último peldaño, el referido a Loli, Almudena no ha podido evitar emocionarse al hablar de lo importante que esta ha sido para ella: "Ha sido mi segunda madre. Estuvo en un momento de mi vida en el que estaba completamente sola. Era mi mejor amiga, le debo muchísimo. Es una persona que aprecio y la quiero tener en mi vida por siempre".

Tras las palabras de Almudena, Loli los ha sorprendido a ambos en el plató al que ha ido con la intención de trasladarles el siguiente mensaje: "Estoy muy orgullosa de la manera en la que habéis terminado vuestra relación, sana y con madurez". Seguidamente, exsuegra y exyerna se han fundido en un intenso abrazo lleno de cariño.