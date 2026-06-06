Antía Troncoso 06 JUN 2026 - 02:07h.

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Begoña Gutiérrez y Pepi Valladares, exmánager y exasistente de Isabel Pantoja, respectivamente, se han sentado en el plató de '¡De viernes!' frente al extrabajador de la cantante, Carlos Corbacho, tras las impactantes revelaciones que este realizó la semana pasada en nuestro programa sobre la gestión en Cantora del dinero de Julián Muñoz.

Cara a cara, Pepi y Begoña han rebatido las declaraciones de Carlos, quien aseguró que Isabel Pantoja con la colaboración de Teresa Poyo, llegó a quitar al exalcalde de Marbella "unos siete millones de euros": "Él entra a prisión y tenía muchas cosas que yo me dediqué a venderlas", admitió.

Ahora, Pepi y Begoña dan su versión de los hechos, aportando nuevas informaciones al respecto. Y es que ambas se han sentido muy molestas con muchas de las afirmaciones de Carlos Corbacho, al que se han enfrentado esta noche en el plató, llegando a declara que es "el pequeño Nicolás de Algeciras".

El momento de máxima tensión entre Begoña Gutiérrez y Carlos Corbacho

Pese a que en 'El precio de Cantora' los tres parecían estar en la misma sintonía, la última entrevista de Carlos Corbacho ha creado una fuerte fricción entre ellos. A diferencia de lo que Carlos contó, Pepi Valladares ha puesto en duda que este trabajase para Isabel Pantoja:

"Para mí este hombre es invisible, no lo he visto en mi vida. Él contó muchas situaciones que no las ha vivido y tampoco estaba. Ha visto muchas cosas mías entrevistas mías, porque he contado varias cosas, pero él no ha estado". Una afirmación a la que se ha sumado Begoña: "Se ha fabricado una entrevista a través de las conversaciones que se hacía con ella y conmigo, nos hacia una entrevista".

De manera contundente, Carlos Corbacho se ha defendido y en un momento dado se ha producido un momento de máxima tensión con Begoña Gutiérrez, quien lo ha acusado de ser "un defraudador". Unas palabras que han provocado que Corbacho estallase: "Una defraudadora eres tú que estas en tu casa de okupa", a lo que Begoña le ha respondido: "En televisión todo no vale. Esto es alucinante".

Las pruebas que demuestran la relación de Corbacho con Isabel Pantoja

Tras las acusaciones de Begoña Gutiérrez y Pepi Valladares, el programa ha mostrado las pruebas que demostrarían que Carlos Corbacho trabajó con Isabel Pantoja. Una serie de vídeos que se remontan al año 2012 en los que Corbacho desengranaba los tejemanejes económicos del clan Pantoja, así como un informe de su vida laboral y otras fotografías personales.

"Yo a ti no te he conocido ni te he visto. A mi jamás se me ha hablado de ti, no te conoce nadie", le ha dicho Begoña a Carlos, a lo que ha añadido Pepi: "No te he visto en mi vida, te conozco en el plató de televisión". Ante estas palabras, Carlos ha aclarado: "No me has podido ver. Ustedes estabais en la casa con Isabel y yo me dedicaba a guardar el dinero".