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¡Ana y Luija siguen juntos! Así lo han confirmado en el programa final en directo de 'Casados a primera vista', que puedes ver de forma íntegra y gratuita en Mediaset Infinity. En su reaparición, los malagueños explicaron que estaban muy felices, aunque tuvieron que hacer frente a unas imágenes inéditas de su mayor bronca durante la convivencia, que puedes ver en este vídeo:

Pero no fueron las únicas imágenes inéditas que vieron y es que pudieron recordar cómo fue la primera vez que Luija acudió a la casa familiar de Ana para descubrir cómo era el que se iba a convertir en su hogar. En el vídeo que encabeza este artículo tienes el house tour que la de Torremolinos le hizo a su marido, que recordó llevar unas zapatillas de estar por casa para no pisar el suelo con los zapatos, un gesto que la enterneció enormemente porque le hizo reafirmarse en que él es un hombre atento, que la escucha y trata de hacerla feliz.

¿Se plantean ser padres?

En declaraciones en exclusiva a Telecinco.es, Ana y Luija han respondido a la pregunta que más se hacen sus seguidores y es si van a dar el paso de ampliar la familia después de que él dijera en el programa del reencuentro la semana pasada que había cambiado su forma de pensar tras conocer a su mujer y ser tan bien recibido por los dos hijos que ella tiene: comentó que había pasado de no querer tener hijos a valorar la posibilidad.