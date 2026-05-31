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Al cantante DePol le conocimos en ‘Got talent España’ allá por el año 2019 cuando se convirtió en una de las grandes estrellas que pasó por el escenario del concurso en aquella temporada. Ahora, el cantante se ha convertido en todo un fenómeno de masas que recuerda en ‘Hay una cosa que te quiero decir’ cómo fueron sus inicios en el mundo de la música.

Son muchos los jóvenes que escuchan a diario a DePol y para quienes el artista se ha convertido en un auténtico ídolo. Es el caso de Andrea, una niña de 14 años que está aprendiendo a gestionar el trastorno que le ha sido diagnosticado gracias a las canciones de DePol. Esta es su historia:

Raquel y Nando son los padres de Andrea, una niña muy deseada que colmó de felicidad a la familia con su llegada. Sin embargo, durante la pandemia, Raquel y Nando notaron que algo sucedía con Andrea y, tras consultar con un especialista, descubren que su hija sufre TDAH.

Desde ese momento comienza una etapa muy complicada para la familia. La pequeña tiene que empezar a vivir con ansiedad prácticamente constante y con una gastritis crónica que le hace muy difícil llevar una vida normal.

Tras muchas visitas a especialistas, Andrea empieza a sobrellevar su trastorno y comienza a aceptar su realidad, especialmente cuando a descubre al que se ha convertido en su artista favorito: DePol.

Con 14 años, Andrea se ha convertido en toda una luchadora que ha sabido adaptarse a su nueva realidad sin perder de vista que debe controlar su trastorno y no al contrario: “A veces me pongo muy nerviosa, sobre todo cuando tengo exámenes, pero ya he aprendido que tengo que respirar y calmarme”.

DePol sorprende a su mayor fan: Andrea padece TDAH y estudia gracias a la música del artista

Andrea no podía creerlo, DePol, su cantante favorito aparecía a su lado y automáticamente una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. El cantante se sorprendía enormemente al descubrir la técnica de estudio de su fan: “Lo que hago es que le cambio la letra a tus canciones, en vez de con su letra las canto con el temario de geografía”.