La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha aceptado su nuevo cuerpo tras el paso por el reality

Miri Pérez-Cabrero anuncia un importante cambio en su vida que le obliga a decir adiós a su 'palomar'

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Hay concursantes que pasan por 'Supervivientes' y regresan a su vida habitual con apenas algunos cambios. Miri Pérez-Cabrero, una de las participantes más queridas y recordadas del programa y de 'Supervivientes All Stars', ha sido de esas concursantes a los que el reality les ha cambiado la vida por completo en muchos aspectos.

El paso de la influencer por 'Supervivientes All Stars' estuvo marcado por la entrega, la resiliencia y una actitud positiva que volvió a conquistar a buena parte de los espectadores. Sin embargo, como ocurre en cualquier concurso, su aventura llegó a su fin antes de la gran final. Su expulsión fue recibida con sorpresa por muchos seguidores que la consideraban una de las participantes más auténticas de la edición.

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Un año después, la vida actual de Miri Pérez tras su paso por el programa de supervivencia se encuentra en un momento de transformación personal y profesional. Vive en Madrid, continúa desarrollando su faceta como influencer especializada en estilo de vida saludable, mantiene una estrecha relación con su padre, ha abierto conversaciones importantes sobre salud física y mental y sigue creciendo en redes sociales gracias a una comunidad que valora especialmente su autenticidad.

La conexión emocional de sus redes sociales

Tras regresar de 'Supervivientes All Stars', Miri ha encontrado en las redes sociales su escaparate de naturalidad. Su perfil mezcla recetas, reflexiones personales, hábitos saludables, viajes, recomendaciones y momentos cotidianos que permiten conocer una versión mucho más completa de quién es realmente. Sus seguidores no acuden únicamente para ver qué cocina o qué producto recomienda. Lo hacen porque encuentran inspiración, cercanía y una forma diferente de entender el bienestar.

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La madrileña apuesta por una visión más amable de la nutrición, basada en el disfrute, la variedad y el respeto por las necesidades individuales de cada persona. Las recetas saludables ocupan un lugar destacado dentro de sus contenidos. A través de vídeos, publicaciones y recomendaciones culinarias, inspira a miles de personas a disfrutar de una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor.

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Uno de los proyectos más personales que ha desarrollado la madrileña recientemente es "Mi Rincón". Este espacio nació como una extensión de su universo más íntimo y emocional. Un lugar donde la creadora de contenido comparte pensamientos, reflexiones y experiencias que van mucho más allá de la cocina o el estilo de vida. Tal y como ella misma explicó al presentar esta iniciativa, se trata de un espacio en el que espera poder abrirse sobre aquellos temas que le apetezca compartir y expresarse en un entorno cómodo y seguro tanto para ella como para quienes la siguen.

A través de "Mi Rincón", Miri aborda cuestiones relacionadas con la felicidad, la amistad, la gestión emocional, el subconsciente y el poder de la mente.

La difícil reconstrucción de la relación con su cuerpo

Uno de los aspectos más importantes de la vida actual de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' tiene que ver con la relación que mantiene con su propio cuerpo. Durante mucho tiempo, la creadora de contenido proyectó una imagen asociada al deporte, la vida saludable y el bienestar físico. Sin embargo, tras sus experiencias en 'Supervivientes', comenzó un proceso mucho más complejo de lo que muchas personas imaginaban.

Las consecuencias físicas derivadas de las condiciones extremas del concurso fueron profundas. La pérdida de peso acelerada, los cambios hormonales y las alteraciones metabólicas provocadas por la falta de alimento afectaron considerablemente a su organismo. Sufrió amenorrea hipotalámica, una alteración que provoca la desaparición de la menstruación como consecuencia del estrés físico y metabólico al que se ve sometido el cuerpo. La propia Miri ha explicado en varias ocasiones que su cuerpo parecía seguir funcionando en modo supervivencia incluso meses después de abandonar Honduras.

"Necesitaba sacarlo, necesitaba dejar de alimentar la imagen de perfección que yo misma me he creado. Ahora mismo estoy en este proceso, y siento que, compartiendo mi parte más vulnerable con vosotras, en cierto modo, me libero. No quiero que las redes sean mi cárcel. El cuerpo cambia, y es normal. Nada en la vida es lineal y es importante respetar y escuchar a nuestro templo y darle el mimo que necesite. Somos suficientes tal cual somos. Os quiero", aseguraba en una publicación en redes sociales.

El vínculo inquebrantable con su padre

Entre todas las personas que forman parte de la vida de la influencer hay una figura que ocupa un lugar absolutamente especial, su padre. La relación entre ambos se ha convertido en uno de los pilares más sólidos de su día a día.No se trata únicamente de una relación familiar cercana. Existe entre ellos una profunda conexión basada en el respeto mutuo, la admiración y el cariño.

Lejos de limitarse a una relación convencional entre padre e hija, han construido un vínculo que también incluye amistad, confianza y una enorme capacidad para disfrutar juntos de las pequeñas cosas.

El regreso al “Palomar”: la casa que siempre la espera

Hablar de la vida actual de Miri Pérez también implica hablar de uno de sus lugares favoritos en el mundo, su hogar en Madrid. La influencer reside en la capital española, donde ha construido un espacio que refleja perfectamente su personalidad. Ella lo llama cariñosamente "El Palomar".

Se trata de una acogedora buhardilla situada en Madrid, caracterizada por su encanto, su personalidad y una atmósfera que transmite calma desde el primer momento. La vivienda destaca por sus dimensiones reducidas, pero perfectamente aprovechadas. Es un espacio pequeño, coqueto y lleno de detalles que reflejan el estilo de vida de su propietaria.

Antes de poner rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars' tuvo que dejar temporalmente aquella casa tan especial. Durante meses no supo si podría volver a ella. Por eso, cuando consiguió recuperarla tras regresar del concurso, la emoción fue enorme. "Ayyyyyyy mi querido Palomar!!!! Nuestro hilo rojo nunca se rompió", aseguraba en redes sociales.