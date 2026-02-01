Equipo Outdoor 01 FEB 2026 - 18:00h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' ha compartido su idea para tomar una merienda saludable y muy dulce en poco tiempo y sin necesidad de horno

Miri Pérez-Cabrero preocupa a su familia y seguidores al pasar sola su cumpleaños: "Estamos contigo"

Compartir







Miri Pérez-Cabrero tiene la solución definitiva a tus antojos de media tarde. La influencer de 32 años y finalista de la última edición de 'Supervivientes All Stars' ha compartido su receta para una merienda dulce y saludable que se prepara en muy poco tiempo, sin necesidad de horno y con un toque crujiente irresistible.

La intérprete y también chef ha mostrado a sus seguidores el paso a paso de su snack infalible, ideal para poder quitarse el gusanillo de algo dulce y no pecar de más después de los excesos de las Navidades. Se trata de una Choco Mousse de Chía, una receta diseñada para saciar el deseo de chocolate, aportando energía de calidad y grasas saludables.

Además, es una receta muy accesible ya que probablemente los ingredientes estén ya en la despensa, solo se necesita harina de almendra, crema de cacahuete, un yogur griego (mejor si es natural sin azúcar), cacao puro en polvo, semillas de chía, un chorrito de tu leche favorita y un par de onzas de chocolate negro para la cobertura.

La preparación es sumamente fácil. La magia de este postre comienza en su base, nada de galletas cargadas de azúcar, la creadora de contenido propone una alternativa mejor mezclando dos cucharadas de harina de almendra con una de crema de cacahuete. El resultado es una textura densa y sabrosa que sirve de cimiento para lo que viene después. Una mousse creada con el yogur griego, una cucharada de cacao puro y otra de semillas de chía, todo bien mezclado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Al entrar en contacto con el yogur y el chorrito de leche, la chía crea esa textura tipo mousse tan característica y placentera. Una vez tenemos estas dos preparaciones, la mezcla de almendra y cacahuete se coloca en la base de un cuenco, se aplasta bien y se vierte encima la mousse. El toque final lo pone una fina capa de chocolate negro derretido que, tras pasar por la nevera hasta que endurezca, se convierte en una costra crujiente que al romperla con la cuchara se mezcla con el resto del preparado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con esta receta, Miri Pérez- Cabrero demuestra que comer sano no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Es el capricho perfecto por su rapidez y para tener siempre en la nevera y disfrutar de un momento dulce en la merienda o también en otro momento.