La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado su guía de belleza en cuatro pasos para lucir una piel perfecta cada día

Miri Pérez-Cabrero ha compartido con todos sus seguidores su rutina de cuidado facial de tan solo cuatro pasos. La exconcursante de 'Supervivientes' y de 'Supervivientes All Stars', junto a su hermana Blanca, ha mostrado paso a paso cómo mima su piel cada mañana y cada noche para lucir un rostro sano y luminoso.

La influencer y chef ha confesado que, tras su vuelta de Honduras, su piel estaba en su peor momento. Sin embargo, gracias a esta rutina de cuatro pasos con productos naturales y efectivos, su cutis cambió por completo y ahora se ve perfectamente cuidado.

El primer paso es una limpieza con jabón suave, algo fundamental para la creadora de contenido. Miri utiliza un jabón que apenas genera espuma, "Que no salga espuma no significa que no lave", insiste, explicando que el exceso de burbujas podría indicar la presencia de químicos agresivos. Como extra, se seca la cara con una toalla de fibras naturales. Tan solo con este primer paso, las dos hermanas aseguran que ya se notan la piel muy suave.

El segundo paso es el tónico revitalizante, un par de "flus" ayudan a equilibrar el pH de la piel y a prepararla para los siguientes productos. Una vez seco, pasa al sérum iluminador, la de Barcelona lo aplica y deja que se absorba completamente antes de continuar, "Te la deja súper glow", recalca.

Este paso es clave para aportar hidratación y luminosidad. Y el cuarto paso es la crema hidratante nutritiva, que sella todos los beneficios anteriores y que, además, encanta a su hermana, "Uf, esta huele muy bien, ¿eh?". Estos cuatro pasos son, sin duda, la base de su rutina diaria.

Y para finalizar, la actriz recomienda, aplicar tres noches a la semana, una crema específica 'overnight' que contiene retinal, más potente que el retinol y funciona como una mascarilla nocturna. La creadora de contenido advierte a su hermana sobre los resultados, "Tú no sabes con qué piel te vas a despertar mañana, vas a flipar". Aunque el producto deje la cara un poco amarilla, asegura que el resultado merece la pena.

Para completar su ritual, Miri Pérez-Cabrero es una firme defensora del yoga facial. Dedica unos diez minutos diarios a masajear su rostro con los dedos y así evitar el tratamientos de bótox. Tras seguir todos estos pasos, las dos hermanas prometen que el antes y después de la piel es impresionante, y animan a todos sus seguidores a probarlo.