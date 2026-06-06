La exconcursante de 'Supervivientes' ha cambiado notablemente desde su comienzo en la televisión

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En 2017, millones de espectadores conocieron a Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes', gracias a su participación en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Entonces era una joven valenciana que destacaba por su espontaneidad, su fuerte personalidad y una estética acorde con las tendencias del momento. Nadie podía imaginar que, apenas unos años después, se convertiría en una de las creadoras de contenido más influyentes de España y en una auténtica referencia de estilo para cientos de miles de mujeres.

La evolución de la influencer ha sido visible en todos los ámbitos de su vida. Desde sus apariciones televisivas hasta sus actuales publicaciones en redes sociales, la valenciana ha protagonizado una transformación física, estética y estilística que no ha pasado desapercibida. Lo más llamativo es que siempre ha hablado de ello con naturalidad, mostrando una transparencia poco habitual en el mundo digital.

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La exconcursante de 'MYHYV' nunca ha ocultado las intervenciones estéticas ni los tratamientos a los que se ha sometido para sentirse mejor consigo misma. Aumento de pecho, bichectomía, ácido hialurónico, bótox o tratamientos láser forman parte de un proceso que ella misma ha compartido públicamente en numerosas ocasiones. Una evolución que no responde únicamente a cuestiones físicas, sino también a un crecimiento personal que se refleja en su forma de vestir, maquillarse y presentarse ante el mundo.

Los cambios físicos de Violeta Mangriñán

Uno de los aspectos más comentados de la evolución de Violeta ha sido su transformación física. Sin embargo, a diferencia de muchas figuras públicas, la influencer siempre ha optado por hablar de ello con absoluta sinceridad, explicando los tratamientos e intervenciones que ha realizado a lo largo de los años.

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Uno de los cambios más significativos llegó en 2017. La valenciana reconoció que durante años había tenido complejo por el tamaño de su pecho y que esa inseguridad la había acompañado desde la adolescencia. Por ello decidió someterse a un aumento mamario, una intervención que supuso un punto de inflexión tanto en su imagen como en su autoestima.

En 2019 llegó otro de los procedimientos que más conversación generó entre sus seguidores, la extracción de las bolas de Bichat. La influencer explicó que siempre había sentido complejo por la forma redondeada de su cara. Con el objetivo de conseguir un contorno facial más definido, decidió someterse a una bichectomía.

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Otro de los cambios que Violeta ha reconocido abiertamente es el uso de ácido hialurónico en los labios. Además, para aliviar las molestias del bruxismo que padece ha recurrido en varias ocasiones a las infiltraciones con bótox en la zona.

La evolución física de Violeta Mangriñán no se limita a las intervenciones faciales. A lo largo de los años también ha compartido distintos tratamientos corporales y dermatológicos. Arañas vasculares, tratamientos para combatir el melasma y las manchas faciales típicas del embarazo han sido otros de sus tratamientos.

Del estilo televisivo de los 2010 a una imagen más sofisticada

La transformación de la valenciana también se aprecia claramente en su forma de vestir. Como sucede con muchas personalidades que comenzaron en televisión siendo muy jóvenes, sus primeros estilismos estaban marcados por las tendencias del momento y por una estética mucho más espontánea. Con el paso de los años, su armario ha evolucionado hacia propuestas más elaboradas, sofisticadas y coherentes con su personalidad actual.

Convertirse en madre supuso uno de los mayores cambios personales de su vida y, como era de esperar, también tuvo un impacto directo en su estilo. Durante sus embarazos, Violeta demostró que la moda premamá podía ser sofisticada, moderna y tremendamente favorecedora.

Sus looks diarios combinan prendas cómodas con piezas de tendencia. Domina el equilibrio entre lujo y accesibilidad, entre sofisticación y naturalidad. Su evolución estilística refleja una mujer que ha aprendido a conocerse, a entender qué le favorece y a utilizar la moda como una herramienta de expresión.