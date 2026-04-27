Violeta Mangriñan se sincera sobre su intención de volver a pasar por quirófano: el motivo

Natalia Sette 27 ABR 2026 - 18:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre por qué tendría que pasar de nuevo por quirófano

Fabio Colloricchio, pareja de Violeta Mangriñán, comunica una importante e inesperada noticia

Compartir







Violeta Mangriñán ha vuelto a hablar de un tema que genera mucha curiosidad entre sus seguidores: sus operaciones estéticas. Tras celebrar su séptimo aniversario con Fabio Collorichio , la que fuera participante de ‘Supervivientes’ ha hecho un ‘preguntas y respuestas’ en su perfil de Instagram y se ha sincerado sobre su intención de volver a pasar por quirófano.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que siempre se ha caracterizado por una honestidad brutal a la hora de hablar de sus complejos y retoques, ha respondido recientemente a las dudas de su comunidad sobre si tiene intención de volver a operarse el pecho. Lejos de quedarse callada, Violeta ha sido muy clara al respecto. “Probablemente sí”, ha confesado.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán denuncia públicamente robos en Maison Matcha

El motivo principal de esta nueva intervención no responde únicamente a una cuestión estética o al descolgamiento que tanto le preocupó en el pasado , sino a una cuestión de salud y mantenimiento. La creadora de contenido ha desvelado que se encuentra en un momento clave respecto a su anterior operación. “Tengo revisión en breve, el año que viene hará 10 años que me operé”, ha explicado a sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán se abre en canal y revela que ha sufrido un aborto este año

Cumplir una década con implantes suele ser el momento en el que los especialistas recomiendan una evaluación exhaustiva para comprobar el estado de las prótesis. Violeta es consciente de que ha llegado este momento para ella. “No sé si tengo que cambiar la prótesis o qué, pero seguramente me vuelva a operar”, ha concluido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La creadora de contenido promete compartir todos los detalles con sus seguidores como ha hecho siempre. Sus seguidores agradecen su sinceridad y están expectantes de saber qué hará. La realidad es que desde el nacimiento de su segunda hija su pecho no está como a ella le gustaría y parece que, con razón de la revisión debido a que cumple 10 años con los próteisis, podría pasar por quirófano para solucionar aquello que no le gusta.