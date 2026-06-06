Fiesta 06 JUN 2026 - 19:26h.

Bárbara Rey ha entrado por teléfono en 'Fiesta' para desmentir las palabras de Juan Luis Galiacho tras la entrevista póstuma de Frank Francés en '¡De viernes!': "Galiacho aprovecha cualquier oportunidad para meterse conmigo"

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'¡De viernes!' emitió en su última entrega una entrevista que está dando mucho que hablar. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta ofreció una entrevista póstuma del tenista Frank Francés grabada un año antes de su fallecimiento el pasado 30 de mayo a causa de un cáncer de piel.

El que fuera pareja de Bárbara Rey abordaba con total sinceridad durante su entrevista con Santi Acosta no solo los aspectos más duros de la enfermedad contra la que luchaba, si no también los detalles de su polémico noviazgo con la vedette a principios de los 2000.

Durante la entrevista, Frank reveló que en cierto momento de la relación, la vedette llegó a pensar que él trabajaba como espía: "En un momento determinado pensó que yo era un espía. Esa atmósfera la hueles y ella trabajaba en Canal Nou, yo he estado ahí con en ella viviendo su día a día, sus fantasmas, sus problemas. No es mi historia, no es mi vida".

El tenista explicó también que la relación comenzó en una etapa difícil de su vida y que la vedette le ayudó a salir de la depresión, aunque también admitió que estar con una figura pública de su calibre "tiene un precio porque es todo muy fácil, superfluo y superficial, te alejas de la verdad".

Han sido muchos los colaboradores que han reaccionado a la entrevista póstuma de Frank Francés, entre ellos Juan Luis Galiacho. El colaborador de 'Fiesta' se ha mostrado muy crítico con ciertos aspectos de la relación que mantuvieron la artista y el tenista allá por el año 2000, algo que no ha sentado bien a la artista.

Bárbara entra en directo muy enfadada con Galiacho

La vedette, que se encontraba viendo el programa de Emma García, se ponía en contacto con su amiga Paloma Barrientos para lanzar una advertencia muy seria a Juan Luis Galiacho:

"Se está hablando mucho del tema de Frank. Yo lo único que he hecho es poner un recordatorio de momentos vividos con él porque le recuerdo con cariño. Estoy escuchando muchas cosas que no corresponden a la realidad, como que cuando yo conozco a Frank necesito dinero, Galiacho aprovecha cualquier oportunidad para meterse conmigo, le digo desde aquí que si un día le pongo una demanda judicial a lo mejor no sonríe tanto".