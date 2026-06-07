David Reinoso 07 JUN 2026 - 18:22h.

Miguel Bosé rinde homenaje a Henry Nowak, cuya muerte ha provocado ha abierto en Reino Unido sobre la Policía y las normas antirracistas

El emotivo mensaje de la hermana de Henry Nowak, asesinado en Reino Unido: "Siempre serás mi mejor amigo, vuela alto, hermano"

Compartir







La detención y muerte de Henry Nowak en Southampton, Reino Unido, ha desatado una oleada de manifestaciones racistas. Su muerte está generando mucha polémica a raíz de que vieran las angustiosas imágenes en las que el joven era esposado por la Policía tras ser apuñalado y declarando, agonizante, que no podía respirar. Ahora, Miguel Bosé le rinde homenaje a través de sus redes sociales.

Mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Miguel Bosé ha rendido un particular homenaje a Henry Nowak. En las imágenes, el cantante se arrodilla mientras suena la canción 'I can’t breathe' ('No puedo respirar'), las mismas palabras que se le escucharon a decir al joven en las imágenes policiales que mostraban los momentos previos a su fallecimiento (y tras ser apuñalado por Vickrum Digwa, un joven sij de 23 años.

La agonizante muerte de Henry Nowak

Según se pudieron ver en estas imágenes, mientras que el joven agonizaba en el suelo, repetía en numerosas ocasiones que había sido apuñalado y que no podía respirar. Mientras tanto, los agentes que intervinieron no le prestaron asistencia e incluso le esposaron: el agresor había declarado falsamente haber sido víctima de un ataque racista por parte de Nowak y los agentes creyeron sus palabras.

Finalmente, Vickrum Digwa fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión. La muerte de Henry Nowak ha reabierto el debate en Reino Unido sobre los abusos policiales y discriminación. Es por ello por lo que el vídeo de Miguel Bosé no ha pasado desapercibido en redes sociales y ha generado multitud de reacciones y comentarios de todo tipo.