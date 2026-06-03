Según Nigel Farage, de Reform UK, "Vivimos en una cultura de dos niveles (…) en la que los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas"

Keir Starmer, "indispuesto" al ver las "angustiantes" imágenes policiales esposando al joven agonizante Henry Nowak

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Un video difundido por la policía británica en el que Henry Nowak, un estudiante de 18 años moribundo es detenido tras ser acusado falsamente de insultos raciales contra un hombre sij que lo apuñaló, desató el martes protestas en el Reino Unido y fuertes críticas de la extrema derecha que denuncia que "vivimos en una cultura de dos niveles" con más derechos para la población inmigrante.

"No puedo respirar"

Las imágenes fueron publicadas el lunes luego de que un juez condenó a Vickrum Digwa, de 23 años, a al menos 21 años de cárcel por el asesinato de Henry Nowak, de 18, y por mentir a la policía diciendo que el estudiante lo había insultado.

Nowak fue apuñalado cuando regresaba de una fiesta en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, el 3 de diciembre de 2025.

La noche del martes, más de un millar de personas, entre ellas el activista de extrema derecha Tommy Robinson, se congregaron frente a la comisaría de Southampton al grito de "Justicia para Henry".

Los manifestantes se dirigieron luego al lugar del crimen, antes de atacar a unos agentes que bloqueaban una carretera, a quienes les lanzaron ladrillos, botellas y contenedores de basura, constataron periodistas de la AFP.

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En el video se ve a Nowak tendido en el suelo, y se le oye decir con voz débil: "No puedo respirar".

Digwa mintió a los agentes al declarar que había sido víctima de una agresión racista y que había actuado en legítima defensa tras insultos y golpes.

El video muestra a la policía hablando con Digwa antes de esposar a Nowak y comunicarle que estaba detenido, cuando el estudiante ya no reaccionaba.

Digwa atacó a Nowak con un cuchillo de unos 20 centímetros

El primer ministro laborista, Keir Starmer, calificó las imágenes de "atroces", y dijo que le habían provocado "náuseas". Hay «preguntas muy serias que la policía debe responder», señaló. La intervención policial está bajo investigación y el informe debe publicarse en un plazo de tres meses.

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El padre del Nowak consideró que su hijo fue tratado de manera "inhumana y degradante" y pidió que la pesquisa sea "completa, valiente y transparente".

La líder del principal partido de la oposición, el conservador Kemi Badenoch, y el líder del partido de extrema derecha Reform UK, Nigel Farage, pidieron cambios en las políticas de diversidad de la policía.

"Vivimos en una cultura de dos niveles (…) en la que los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas", denunció Farage.

Subrayó que las palabras de Nowak («No puedo respirar») eran las mismas que pronunció George Floyd, un afroestadounidense asesinado por un policía blanco en 2020 en Estados Unidos.

La intervención policial también suscitó críticas del multimillonario estadounidense Elon Musk, quien publicó en X una oferta para financiar una acción judicial contra la policía.

Digwa atacó a Nowak con un cuchillo de unos 20 centímetros, que dijo portar en el marco de su fe.

La familia de Digwa presentó el martes sus disculpas a la familia de Nowak, así como a la comunidad sij por haber «dañado injustamente (su) reputación».