Compartir







Siguen saliendo a la luz más datos sobre la misteriosa muerte de la Bruja Lola en enero de 2019. El reportero de 'El tiempo justo' Álex Álvarez ha podido investigar qué hay detrás del suceso después de que su hijo le asegurase que había fallecido "de una paliza".

Un documento judicial al que ha tenido acceso expone que el hijo de la televisiva fue condenado a "13 meses de prisión" por "un delito de amenazas" contra uno de los doctores del centro hospitalario en el que su madre estuvo ingresada antes de fallecer.

Las "amenazas" del hijo de la vidente contra el médico que le cuidó

"Profirió expresiones tales como que tenía acceso a armas de fuego, que tenía formación militar, que iba al coche a recoger unas cosas y que ahora vendría a buscarlo", reza el documento en el que se recogen los relatos de testigos.

El periodista del programa de Telecinco también ha podido hablar con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que confirma que la causa del fallecimiento de la Bruja Lola fue "un infarto" tras "un ictus", lo que desmontaría la fuerte versión de su hijo. "El hijo acusa al facutlativo de la muerte de su madre", reporta Álvarez en base al relato de las fuentes contactadas.