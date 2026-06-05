Compartir







Fran Rivera ha compartido a los medios que Kiko Rivera les ha mandado un mensaje a Cayetano Rivera y a él en donde les demuestra sus intenciones de entregarles las cabezas de toro de Paquirri que se llevó de Cantora.

La periodista Sandra Aladro desveló los motivmientos que hizo el DJ en la finca familiar. El hijo de Isabel Pantora habría acudido con una furgoneta para sustraer esas cabezas que tienen un gran valor emocional. Toda la familia acordó repartírselas, pero parecía que Kiko Rivera iba a mantenerlas en su casa.

Canales Rivera le hace una petición a su primo

Ahora, el asunto ha dado un giro radical porque Fran Rivera ha confirmado las intenciones de su hermano en devolverle la cabeza que le pertenece, tanto a él como a su otro hermano Cayetano. "Yo había abandonado la esperanza, pero la verdad es que es un detalle que dice mucho de su parte", lanza.

José Antonio Canales Rivera, primo de Kiko Rivera, ha reaccionado a la noticia en 'El tiempo justo'. "Después de 42 años, creo que el movimiento se demuestra andando", ha lanzado. Además, asegura qué es lo próximo que le agradaría ver en el DJ. "Me gustaría que ya que ha dado el paso del mensaje, lo siguiente fueran las cabezas, pero no dentro de 42 años",