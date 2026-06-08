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Se cumplen 20 años del fallecimiento de Rocío Jurado. Aquél 1 de junio de 2006 el país entero lloró la muerte de una de las artistas más recordadas de la historia. Su hermano, Amador Mohedano, ha concedido a 'El tiempo justo' una entrevista inédita en la que recuerda el inicio de la enfermedad que sufrió la chipionera.

Amador Mohedano recuerda el inicio de la enfermedad de su hermana

"Una de las vece que hablé con ella, me dice que tenía un dolor", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Al parecer, fue primero al médico de Chipiona y luego al de la ciudad de Cádiz para ver qué le sucedía. Más tarde, ya en Madrid, le detectaron un cáncer.

"Rosa me llamó, me dijo que los médicos dijeron que es delicado", relata. Gloria Camila Ortega, hija de la artista y colaboradora del programa de Telecinco, se ha pronunciado sobre la entrevista que ha dado su tío.

"De estos temas de su enfermedad, de cómo se entera... nunca he preguntado nada", asegura la televisiva. Gloria Camila explica que es "algo que intenta evitar" normalmente y que este pasado fin de semana la ha recordado con "contenidos exclusivos" y con "muchos recuerdos" compartidos junto con miembros de la Asociación Cultural RJ, La Más Grande.