El dolor de Gemma y Lola, hermanas del joven asesinado por su familia en 1993 en Denia: "Lo que queremos es recuperar el cuerpo"
Treinta y tres años después del asesinato, la hermana de Juan confiesa que sus padres lo mataron
La confesión de Antonia, madre del joven asesinado en Denia en 1993, a una de sus hijas: "Lo matamos y lo enterramos en el corral"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Una inesperada confesión ha dado un giro de 360 grados al caso del paradero desconocido de Juan Navarro, que desapareció en Denia en 1993. Su madre ha contado que fue asesinado en agosto de ese año y una de sus hermanas confirma que fueron sus padres quienes acabaron con su vida.
Lola asegura que su madre "participó" en el crimen
Al parecer, fue una violenta discusión con su padre el detonante del crimen que está prescrito. Juan tenía 27 años cuando sus hermanas Lola y Gemma creyeron que se había dado a la fuga, aunque ahora todo se ha resuelto.
"Mi madre lo sabía y también participó", comparte Lola visiblemente emocionada al programa 'El tiempo justo'. La hermana de Juan Navarro ha hecho un llamamiento para intentar que se haga justicia.
"Lo único que queremos es recuperar el cuerpo de mi hermano, para que toda la familia descanse", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La familia, según detalla, está "detrozada" tras las confesiones de la madre y la hermana de Juan.
Lola también ha añadido que tenía conocimiento de las "discusiones" que existían entre padre e hijo. Dice que pensaba "que no querían que se fuera de la casa".