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La muerte de la Bruja Lola tuvo lugar un 10 de enero de 2019 y, desde entonces, muy poco se ha conocido sobre el origen de su fallecimiento y más polémicas rodeadas al suceso. Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo', da a conocer desde Sevilla que sus restos podrían ser "exhumados" si sus hijos no renuevan la concesión de su nicho en el cemerio de San Fernando.

En su tumba hay incluso una pegatina del Ayuntamiento de la capital andaluza donde se avisa de lo que puede suceder con su cuerpo. La investigación que ha realizado el periodista del programa de Telecinco comienza con el descubrimiento del verdadero nombre de la televisiva.

Al parecer, la televisiva sufrió una depresión antes de su muerte

Tal y como detalla Álvarez, era Dolores Ponce como se llamaba la Bruja Lola. "Eso nos lleva al cementerio de Sevilla, donde sabemos que lleva enterrada 7 años", relata el informador.

Al parecer, el cementerio se ha puesto en contacto con los hijos de la televisiva pero no reciben respuesta. En cualquier caso, serían "sus amigos" quienes se van a hacer cargo de "las tasas" que faltan.

Hemos podido saber además que antes de su muerte, la Bruja Lola sufrió una depresión por la muerte de su marido. "Estuvo tres años ingresada, pero ella decidió coger el alta", comaprte el periodista.