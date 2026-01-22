Rocío Molina 22 ENE 2026 - 13:17h.

El hijo de Carmen Borrego ha aclarado si hay cambio de planes o tiene intención de pasar por el altar con María Sánchez después de estar ya viviendo juntos

José María Almoguera habla de sus planes de boda y de tener hijos con María Sánchez 'La Jerezana'

José María Almoguera y María Sánchez se han dejado ver en público en la alfombra roja de 'Ídolos' y han despejado algunas dudas que hay en torno a ellos desde que salieron de 'GH DÚO'. El hijo de Carmen Borrego se ha sincerado sobre el momento que atraviesa con su novia 'La Jerezana' después de que hace meses hablara del tema boda, de si les ha afectado a ellos su reciente enfrentamiento directo con su ex Paola Olmedo y ellos hayan dado recientemente un importante paso en su vida.

Su noviazgo ha sido cuestionado y puesto en duda, pero la pareja ha puesto de manifiesto que siguen viviendo su romance ajenos a opiniones y comentarios externos. Tanto es así que para los que cuestionan que la suya es una relación de conveniencia y que la andaluza le gusta el ser la defensora en 'GH DÚO' de su madre Carmen Borrego por los focos y las cámaras, el primo de Alejandra Rubio ha sido contundente con su respuesta e intenciones con 'La Jerezana'.

Después de dejar en el aire sus planes futuros con María Sánchez y hablar hasta de una posible boda, el hijo de Carmen Borrego ha dado un paso más. José María Almoguera se ha sincerado sobre el momento que vive con María Sánchez y si han cambiado sus planes de pasar por el altar. "No se sabe, ya se verá", ha respondido el primo de Alejandra Rubio sin descartar la idea, pero sin intención de poner una fecha en el horizonte.

En un momento en el que la guerra con su ex Paola Olmedo ha alcanzado el pico más alto por sus trámites de divorcio, cuestiones económicas y la cláusula en la que no se ponen de acuerdo, el colaborador televisivo tiene claro que lejos de los focos, su refugio está al lado de María Sánchez 'La Jerezana'. Tras comenzar a convivir juntos y después de haber pasado unas Navidades y anteriormente su primer verano juntos, su relación está muy consolidada.

Ambos hacen y se adaptan a los planes del otro y eso les llena completamente. Pero pese a esos avances en pareja, tanto José María Almoguera como María Sánchez tienen claro que aún no se plantean pasar por el altar, aunque sí que tengan claros sus sentimientos. "Ya veremos", de nuevo insiste para a continuación detallar que "de momento estamos muy felices y disfrutando de nuestra casita nueva".