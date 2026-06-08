Claudia Barraso 08 JUN 2026 - 21:09h.

La emoción se sentía en cada rincón el Santiago Bernabéu minutos antes de la llegada de León XIV

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice recorre en buggy el Bernabéu ante 70.000 personas

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La emoción se podía sentir en cada uno de los rincones del estadio Santiago Bernabéu minutos antes de que el papa León XIV entrase entre aplausos, gritos, ovaciones y lágrimas de todos los fieles que han acudido a esta cita tan importante en Madrid.

El estadio se venía a bajo en cuanto se ha visto entrar al pontífice que ha sido recibido con todo preparado, pero con la incredulidad de muchos de los presentes ante la histórica escena que estaban presenciando. Y como han confesado los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo, encargados de dar comienzo a la ceremonia, los nervios también se contagiaban entre tanta emoción.

Y casa uno de los dos tenía un significado muy especial este encuentro son su Santidad, porque, como han confirmado, el presentador se lo ha querido dedicar a San Lucas, el evangelista de la misericordia, de la inclusión, pero también el patrón de los médicos y los artistas. Mientras que Patricia, ha hecho lo mismo pero con Santa Gema, ya que en A Coruña radica una fuerte devoción hacia ella.

Los dos se han agarrado de la mano, una bonita escena que ha plasmado el ambiente de amor y felicidad que se ha vivido durante toda la jornada en el Bernabéu. "Estamos pendientes y todos nerviosos", decía con la voz algo entrecortada de la emoción el madrileño mientras su compañera le agarraba la mano para tomarle la mano y añadir que "es el momento para el que todos nos hemos preparado".

"Apenas hemos dormido esta noche"

"Ha llegado el gran momento por el que todos llevamos nerviosos meses y por el que apenas hemos dormido esta noche", confesaba. Los nervios no eran para menos porque, como bien señalaba la gallega "hace 15 años que un papa no pisaba España y que no miraba de frente a la Iglesia de Madrid".

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Después de estas emotivas palabras han conseguido levantar el ánimo y calmar un poco los nervios a todos los presentes haciendo que cantasen los primeras ovaciones que se ha escuchado durante todo el trayecto que ha hecho León XIV hasta llegar al altar: "Contigo León un solo corazón".

Los presentadores han estado radiantes en esta gran presentación, que se ha convertido en uno de los momentos más importantes, no solo para la capital, sino para todo el país y en especial para la Iglesia Católica. Cuando el papa León XIV ha accedido a la plataforma que este lunes ha sido la protagonista de la inmensidad del estadio, han saludado al pontífice estrechándole la mano y con esa reverencia que durante estos días tanto hemos podido ver.