Juan Arcones 17 ABR 2026 - 07:15h.

El cantante, exintegrante de One Direction, estrena disco, 'KONNAKOL', este 17 de abril. Por ello, repasamos su historia y su vida actual

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Mucho antes del K-pop y de grupos como BTS, las 'boyband' eran sinónimo de grupo de éxito. A lo largo del siglo XX y parte del XXI, ha habido un sinfín de ejemplos de bandas musicales íntegramente formadas por chicos. Desde The Beatles (quizá una de las primeras 'bandas de chicos') hasta una de las más recientes, y la que quizá acabó con este tipo de grupos como concepto: One Direction, formada gracias a Simon Cowell (y Nicole Scherzinger, la cantante de Pussycat Dolls) en el Factor X de Reino Unido. Se convirtió en una de las boyband más exitosas de la historia, formada por cinco miembros: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

El grupo dominó las listas desde 2010, acumulando récord tras récord: fue la primera banda en debutar en Estados Unidos en el número 1 con sus primeros cuatro álbumes, son el único grupo de la historia donde los cinco miembros originales han logrado tener álbumes y sencillos en el Top 10 como solistas y, en su momento, marcaron el estándar de popularidad en redes sociales, siendo el grupo con más seguidores en X (antiguo Twitter).

De sus cinco miembros originales, casi todos han disfrutado de las mieles del éxito tras separarse el grupo. Pero el primero en hacerlo fue precisamente Zayn Malik, que abandonó la formación en 2015. "Mi vida con One Direction ha sido más de lo que alguna vez imaginé. Pero, tras cinco años, siento que ahora mismo es el momento correcto de dejar la banda. Me gustaría disculparme con las admiradoras si llegué a decepcionar a alguna, pero tengo que hacer lo que siente mi corazón [...] Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que es capaz de relajarse y tener un momento privado lejos de la multitud. Sé que tengo cuatro amigos para el resto de mi vida: Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que seguirán siendo la mejor banda del mundo”, dijo en un comunicado.

Su carrera en solitario y la lucha contra sus trastornos

Solo un año después lanzó su álbum debut ‘Mind of mine’, convirtiéndose en el primer artista en debutar en el número 1 tanto en USA como en UK con su primer disco. Además de lanzar el single ‘PILLOWTALK’, uno de sus mayores éxitos. Pero su paso por One Direction le pasó factura y, pese a seguir sintiendo las mieles del éxito, era incapaz de disfrutarlo, como admitió más tarde en su autobiografía. “No podía más. Llegó un punto que, mentalmente, la ansiedad había ganado. Físicamente, sabía que no podía funcionar, y por eso tuve que marcharme”, explicó años después, confesando que su paso por la banda le había provocado un trastorno de ansiedad que todavía está tratando en la actualidad, y un trastorno alimenticio.

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“Tener ansiedad no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Afecta a millones de personas todos los días. Sé que tengo fans que han pasado por este tipo cosas, y quiero ser honesto por ellos más que nada. Sé que los que sufren de ansiedad lo entienden, y espero que los que no puedan empatizar con mi situación”. Debido a ello, el artista no ha salido de gira desde que se lanzó en solitario. Pero eso cambió a raíz de su penúltimo disco, ‘Room under the stairs’, con el que hizo una gira de 21 conciertos, desde finales de 2024 hasta marzo de 2025.

Y, por suerte, este 2026 seguirá haciendo presentaciones en directo a raíz de su nuevo disco ‘KONNAKOL’, que verá la luz este 17 de abril. Por ahora, pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Reino Unido. Concretamente, Manchester, Glasgow, Birmingham y Londres. Y es que la paternidad (tiene una hija, Khai, de 5 años) y su matrimonio con Gigi Hadid le cambió por completo. Porque uno de sus grandes problemas cuando estaba con la 'boyband' inglesa, era obsesionarse con lo que pensaran los demás de él, algo que le llevó a tener continuos problemas con la comida.

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Tener ansiedad no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Cordon Press

“Cuando veo fotos mías de 2014 o por ahí, puedo ver lo enfermo que estaba”, reconoció en una entrevista con The Guardian. “Nunca me diagnosticaron, pero perdí el control de mis horas de comida. Estar muy ocupado e intentar hacer todo eso que hacen los jóvenes de 17 o 18 años, como salir por ahí, beber y tal me llevó a un punto de no retorno”. Ahora ya está mucho más equilibrado. Y, sobre todo, gracias a terapia.

Su gran cambio de vida y el impacto de la muerte Liam Payne

Zayn Malik dio una entrevista muy reveladora en el podcast 'Call Her Daddy' con Alex Cooper (publicada originalmente en julio de 2023), que marcó su primera entrevista sentada en seis años. “Siento que estábamos tan expuestos en la banda que por eso me tomé el tiempo que me tomé para ni siquiera dar entrevistas. Terminamos tan quemados que era necesario ese alejamiento”, admitió en la entrevista, dejando claro que su paso por el grupo le sigue pasando factura a día de hoy. “Siento que la vida en la granja, en Pensilvania, ha sido muy terapéutica para mí. Me permite tener un equilibrio. Puedo ir allí, ser yo mismo, cultivar mis propias cosas y estar con mis animales. Eso es lo que me mantiene cuerdo”.

Pero si algo le tocó de cerca y provocó que se replanteara muchas cosas, fue la trágica muerte de su compañero y amigo Liam Payne en octubre de 2024. “Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme. No puedo evitar pensar de forma egoísta que nos quedaban muchas más conversaciones por tener en nuestras vidas. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un abrazo por última vez, despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amaba y respetaba profundamente. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora mismo, más allá de estar devastado. Espero que, estés donde estés, estés bien y en paz, y que sepas lo mucho que se te quiere. Te quiero, hermano”.

Así se confesó en sus redes sociales, varias semanas después de su fallecimiento, algo que afectó a todos los miembros de la banda (y a millones de fans en todo el mundo). Pero, gracias a la terapia, a su hija Khai de 5 años (su prioridad absoluta según ha comentado en algunas ocasiones), y a abrirse a hablar de su salud mental, Zayn Malik ha conseguido reconducir su vida y volver a disfrutar de la música subido encima de un escenario.