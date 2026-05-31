La pareja se ha casado en el Old Marylebone Town Hall de Londres ante un grupo reducido de amigos y familiares

Ocho amigos y familiares se colocaron a ambos lados de las escaleras del Registro Civil de Marylebone y lanzaron confeti

Compartir







Dua Lipa y Callum Turner se casan por sorpresa. Según The Sun, la pareja ha dado el 'sí, quiero' en el Old Marylebone Town Hall de Londres, Inglaterra, ante un grupo reducido de amigos y familiares. La cantante de 29 años deslumbró con un sombrero, vestido y guantes blancos y su marido con un traje y corbata azul marino.

Ocho amigos y familiares se colocaron a ambos lados de las escaleras del Registro Civil de Marylebone y lanzaron confeti mientras la pareja caminaba hasta un taxi negro, tal y como muestran las imágenes del medio citado.

PUEDE INTERESARTE Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares por usar su imagen si su permiso para vender sus productos

El gran evento será la próxima semana en Palermo

Hace unos días se conocieron detalles de cómo sería la celebración de la mediática pareja. El gran evento será el próximo fin de semana, entre el 5 y el 7 de junio, en Palermo. El diario italiano La Repubblica informó de que la pareja ha decidido adelantar el enlace, previsto inicialmente para septiembre, y que los preparativos ya habían comenzado para recibir a las celebridades.

La organización ha fijado su cuartel general en el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo, donde se han reservado dos plantas completas de suites para alojar a los invitados y al equipo técnico. En este establecimiento se llevarán a cabo durante los próximos días las pruebas oficiales del vestido de novia, que será confeccionado por la diseñadora Donatella Versace a través de su firma Atelier Versace, según la prensa local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Elton John será testigo de los novios y ofrecerá una actuación privada

La cantante y la diseñadora realizaron una visita secreta a la isla y la propia diseñadora lo compartió en sus redes sociales. Dua Lipa iba vestida con un diseño inspirado en el icónico modelo que lució la modelo británica Kate Moss en 1995. Todos los detalles del evento son supervisados por la organizadora de bodas, Alessandra Grillo, conocida por coordinar el mediático matrimonio de la creadora de contenido italiana Chiara Ferragni y el rapero Fedez en 2018.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La lista de invitados incluye a grandes figuras de la música como el productor Mark Ronson y las cantantes Olivia Dean y Charli XCX. La presencia más destacada será la del compositor británico Elton John, amigo cercano de la pareja. Los medios italianos afirman que ejercerá como testigo de los novios y ofrecerá una actuación privada durante la fiesta.

Los festejos se extenderán durante todo el fin de semana por diferentes localizaciones: los novios han reservado espacios exclusivos en el centro de Palermo como el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), ubicada en la plaza de Sant'Anna, y el Palacio Gangi, escenario donde Luchino Visconti rodó la película El Gatopardo (1963). La ceremonia civil se trasladará a la periferia, concretamente a Villa Valguarnera, una suntuosa mansión barroca en Bagheria.