Carlos Otero 09 JUN 2026 - 09:00h.

Estela Grande y su pareja, el futbolista Juan Iglesias, viven en una chalet junto a sus mellizos, Luca y Liah

La reacción de Estela Grande al conocerse que Juan Iglesias se marcha del Getafe

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Estela Grande y su pareja, el futbolista del Getafe Juan Iglesias, afrontan un verano muy especial: el primero como padres de sus mellizos Luca y Liah y además con un cambio profesional para él, que ha anunciado que deja el equipo madrileño. En medio de esta vorágine, la familia pasa sus días en una impresionante vivienda muy moderna que adquirieron hace tres años. Situada en una exclusiva urbanización de la capital, la exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado varias estancias en sus redes sociales. Analizamos la propiedad, muy moderna y contemporánea, habitación por habitación.

Un salón con dos ambientes

El centro neurálgico de la casa de la también ex pareja de Diego Matamoros es el salón. La influencer, que ha participado en la decoración de toda la vivienda, explica que aquí es "donde ocurre todo". "Es mitad salón-comedor, mitad sala de juegos para los bebés", añade. Se trata de una estancia de puro interiorismo contemporáneo: espacios abiertos, luminosos y cuidadosamente equilibrados, donde el diseño y la comodidad conviven.

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Desde el primer vistazo, la protagonista absoluta es la luz. Los grandes ventanales integran la naturaleza exterior en la vivienda. Estela y Juan lo han distribuido en una zona de reunión y otra de relax. En la primera, los sofás y butacones se organizan en torno a una mesa baja que invita a la tertulia. Además, la pareja ha integrado un módulo de bar con botellas y cafetera que aporta una estética de hotel boutique.

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En lo que respecta a la zona de relax, Estela ha dispuesto, frente al mueble de la televisión (que actúa como separador de ambientes), un sofá modular gris de líneas rectas que invita al descanso. Los cojines en tonos claros suavizan su geometría y aportan un matiz acogedor.

Una elegante cocina integrada en el ‘living’

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Estela y Juan han integrado la cocina en su zona social, como si se tratase de un loft. Como el resto de la vivienda, es un espacio contemporáneo y funcional. La composición del mobiliario combina madera clara, negro mate y piedra oscura. Además, la distribución en forma de “L” convierte el espacio en un lugar que va más allá de la cocina para funcionar también como punto de encuentro informal. Los electrodomésticos están perfectamente integrados y los detalles completan el equilibrio: una planta de líneas verticales sobre la isla o los comederos para mascotas.

El salón del piso de abajo

En el piso inferior de la vivienda hay otra salita más íntima que a Estela le encanta porque conecta directamente con la zona de piscina. "Entra mucha luz y airecito en verano, que mola mucho", explica. El elemento protagonista es la gran librería modular en negro que ocupa toda la pared. De líneas rectas y compartimentación muy marcada, funciona como telón de fondo que estructura el espacio.

Allí la pareja guarda recuerdos como las primeras botas de fútbol del abuelo de Juan. El ambiente se suaviza con piezas más ligeras, como una chaise longue oscura. La presencia de elementos verdes, como el cactus junto al ventanal, aporta frescura y refuerza la conexión con el exterior.

En el lateral, Estela ha dispuesto un mueble bajo negro sobre el que ha situado un gran espejo circular que introduce un contrapunto geométrico muy interesante. Además de ampliar visualmente el espacio, refleja la luz natural del ventanal. Una fotografía en blanco y negro de Estela y Juan con sus gemelos aporta un toque personal.

La bodega, el refugio de la pareja

Uno de los grandes tesoros de la casa es la bodega. La creadora de contenido y el futbolista son amantes del vino y acumulan aquí una importante colección. El espacio combina madera con botelleros de cristal y acabados en negro. Está conectado con un comedor informal con una mesa robusta de madera maciza y un banco corrido, que aporta un aire relajado, mientras que las sillas tapizadas en tonos claros suman confort.

La habitación de los peques

La habitación infantil es muy especial para Estela, ya que la decoró ella misma junto a su padre. "Pusimos el papel, las molduras… cada rincón de la habitación cuenta una historia", explica. La influencer también ha colocado fotos del día del parto. En cuanto a la decoración, la estancia respira una atmósfera serena y acogedora. El papel pintado, con motivos de inspiración natural, envuelve el espacio. El mobiliario refuerza esa estética cálida con cunas, peluches, cojines infantiles y sillones de lactancia.

El jardín con piscina

El recorrido termina en el jardín, "una zona que disfrutamos muchísimo porque nos encanta estar en el exterior". La piscina, de líneas rectangulares y rodeada de pavimento claro, actúa como pieza central. A su alrededor, Estela ha dispuesto zonas de descanso con mobiliario bajo y mullido. El resultado es un exterior elegante y funcional, pensado para disfrutar del clima y prolongar la vida de la casa hacia el aire libre.