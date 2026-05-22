Natalia Sette 22 MAY 2026 - 12:36h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores sus nerviosismo por dejar a sus mellizos un fin de semana completo

Estela Grande explica cómo ha recuperado “tan rápido” su abdomen 4 meses postparto

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Estela Grande continúa compartiendo con total naturalidad cada uno de los retos y emociones que experimenta en su día a día como madre de mellizos. Si hace unas semanas la influencer se sinceraba sobre lo complicado que fue separarse de sus pequeños por primera vez para pasar una noche fuera , ahora la exconcursante de ‘GH VIP’ se enfrenta a una prueba aún mayor: su primer viaje de fin de semana por trabajo.

La influencer, tras contar sus problemas con la lactancia , ha recurrido a sus ‘stories’ de Instagram para desahogarse con su comunidad sobre lo significativo que es este momento para ella. “Hoy es un día importante, uno de esos días que llevan marcados en el calendario un montón de tiempo”, ha comenzado diciendo. Sin duda, este fin de semana le generaba mucho nerviosismo y vértigo.

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Estela no ha tardado en desvelar el motivo por el que debe separarse de sus bebés: “Me voy el fin de semana por trabajo. Tengo que dejar a los bebés”. Para la modelo, el fin de semana está cargado de tensión por partida doble, ya que coincide con un momento crucial para su pareja, el futbolista del Getafe C.F. Juan Iglesias. “Es un fin de semana importante también porque el sábado es el último partido de la jornada, acaba La Liga este año”, ha desvelado la madrileña.

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Sus mellizos acaban de cumplir los 4 meses y durante todo este tiempo, no se ha separado nunca de ellos. A pesar de que sabe que los pequeños se quedan en las mejores manos, Estela no ha podido evitar que la culpa y los miedos propios de una madre primeriza le asalten horas antes de irse. “Estoy muy nerviosa porque es mi primer viaje de trabajo sin los bebés, no sé cómo lo voy a llevar”, ha confesado con total honestidad.

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Aun así, la creadora de contenido intenta mantener una actitud positiva y comprender que su profesión también requiere su atención. “A la vez también me apetece. Tengo sentimientos encontrados. Supongo que es normal sentirse así la primera vez…”, ha concluido. Estela ha prometido documentar para su comunidad todo su fin de semana e ir compartiendo cómo se va sintiendo en cada momento.