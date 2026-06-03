La reacción de Estela Grande al conocerse que Juan Iglesias se marcha del Getafe

Natalia Sette 03 JUN 2026 - 17:40h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra su apoyo a Juan Iglesias tras anunciar su salida del Getafe Club de Fútbol

Estela Grande visibiliza los ataques machistas que ha recibido tras la victoria del Getafe contra la Real

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Los seguidores del Getafe Club de Fútbol se han quedado en shock tras salir a la luz la marcha de Juan Iglesias del equipo. Tras celebrar a lo grande la subida a ligas europeas, el futbolista ha subido un emotivo video en el que se despide del club. Estela Grande, que ha estado a su lado en cada momento importante , ha reaccionado ante la noticia.

Ha sido esta mañana cuando Juan Iglesias sorprendía a todos los azulones publicando un conmovedor vídeo en su perfil de Instagram. “Han sido 7 temporadas espectaculares. 7 años en los que entré siendo un chico con la ilusión de ganarse un sitio y me voy siendo una persona que ha construido aquí gran parte de su vida”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionado.

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El ‘reel’ reúne los mejores momentos del futbolista desde el 2019, el año que comenzó a formar parte del Getafe. “Llegué a la filial en 2019 y terminé cumpliendo el sueño de defender este escudo en primera división”, ha continuado diciendo. El joven no olvida todos los buenos momentos que ha vivido desde entonces y que han marcado un antes y después en su vida.

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“En Getafe he conseguido mi sueño. He formado una familia, he conocido a mi pareja, han nacido mi dos hijos y he vivido momentos que me acompañarán para siempre”, ha confesado con honestidad. Unas bonitas palabras dedicadas a Estela Grande, su pareja desde hace cinco años, y a sus mellizos recién nacidos, Luca y Liah.

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A estas alturas del video, Juan Iglesias comienza a despedirse del club. “Hoy toca separar nuestro caminos y me alegra hacerlo dejando al equipo arriba, compitiendo dónde merece estar”, ha dicho con orgullo. El deportista asegura haberse dejado la piel por la camiseta azul y haber puesto la máxima ilusión en cada partido y cada entrenamiento.

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Con su camiseta del 21 puesta, Juanito termina dedicándole unas palabras a todos los azulones y azulonas que lo han apoyado y seguido durante este proceso. El joven tiene claro que se va con la cabeza muy alta: “Me voy con el corazón lleno de recuerdos y de orgullo. Siempre seré un azulón más”.

Por su parte, Estela ha publicado este video en sus ‘stories’ con un emoticono de corazón con vendas. Es inevitable que la exconcursante de ‘GH VIP’ esté triste por la marcha de su chico, pues sabe lo importante que ha sido para él pertenecer al Getafe durante los últimos 7 años.

Aunque no hay nada confirmado de forma oficial, todo apunta a que Juan Iglesias dejará a los azulones por el Sevilla Fútbol Club. Esta decisión deja muchas incógnitas en el aire: ¿Se mudará Estela Grande a Sevilla?¿Comenzarán una relación a distancia?