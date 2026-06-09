Lorena Romera 09 JUN 2026 - 13:55h.

Para su encuentro con el Papa, la presentadora lució un diseño que rendía homenaje a "la luz la fe y a los colores del Vaticano"

Así vivió Patricia Pardo su encuentro con León XIV: "Lloré muchas veces"

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Patricia Pardo deslumbró con su look en su encuentro con el papa León XIV en el Santiago Bernabéu. La presentadora de 'Vamos a ver' escogió para una ocasión tan especial y solemne un diseño de Alejandro de Miguel, que ha explicado el simbolismo que había detrás de esta pieza de alta costura: luz, fe y los colores de vaticano fueron clave a la hora de confeccionar este traje.

La periodista confió en las manos expertas de uno de sus diseñadores de cabecera: Alejandro de Miguel, que ha desvelado los secretos que se ocultan detrás de este diseño impecable con el que la gallega, nacida en Santiago de Compostela, ha vuelto a dar una lección de estilo.

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Se trata de un diseño que no ha dejado a nadie indiferente y que esconde un bellísimo trasfondo. En declaraciones exclusivas recogidas por Lecturas, el modisto ha desvelado cómo se fraguó esta pieza de alta costura y el profundo significado que esconde cada una de sus costuras. Un vestido que, en palabras del propio creador, "fue creado para reflejar elegancia, luz y simbolismo".

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Un homenaje a la fe y a la bandera del Vaticano

Lejos de ser una elección puramente estética, el estilismo de Patricia Pardo guardaba una conexión directa con la solemnidad del acto. Alejandro de Miguel ha explicado que el diseño es un guiño a las creencias de la presentadora: "Rinde homenaje a la fe y a la bandera del Vaticano", confiesa el diseñador.

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Para el modisto, la moda es una forma de expresión que va más allá de la tela, y en el caso de la gallega, querían que el look hablara por sí solo. "Cada detalle conecta la historia y los valores de Patricia", asegura De Miguel, visiblemente orgulloso de cómo la periodista defendió su creación durante el evento.

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Tras su encuentro con el Papa, Patricia Pardo continúa intentando asimilar lo que ha vivido. "Creo que necesito tiempo para estar en casa. Para llorar y desahogarme", ha reconocido, todavía con un nudo en la garganta. "Lloré muchas veces en el escenario, pero el momento en el que no pude aguantarme fue en el himno", haciendo alusión a la actuación con la que se clausuró el acto, en la que David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro interpretaron El Himno de la Alegría.