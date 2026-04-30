Un juez de Los Ángeles ha decidido posponer la vista preliminar hasta el próximo 15 de septiembre

Nick Reiner se declara no culpable ante la jueza por el asesinato de sus padres: esperan los resultados de la autopsia

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Novedades en uno de los casos que más ha conmocionado a Hollywood en los últimos años. El juicio contra Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, ha vuelto a ser aplazado.

Un juez de Los Ángeles ha decidido posponer la vista preliminar hasta el próximo 15 de septiembre para dar más tiempo a la fiscalía y a la defensa para revisar pruebas, entre ellas informes forenses y una gran cantidad de material digital que todavía no ha sido entregado por completo a los abogados del acusado.

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El joven de 32 años compareció en la última audiencia vestido con el uniforme carcelario y apenas intervino para confirmar que comprendía las razones del aplazamiento. Según ha trascendido, aceptó renunciar a su derecho a un juicio rápido, lo que permite que el procedimiento se extienda más allá de los plazos habituales. Por el momento, permanece en prisión sin derecho a fianza.

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Los detalles de la muerte de los Reiner y del caso

La decisión supone un nuevo retraso en un proceso judicial que ha copado un sinfín de titulares desde el 14 de diciembre del año pasado, cuando los Reiner fueron hallados muertos en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Ambos presentaban heridas de arma blanca. Sus cuerpos fueron encontrados por su hija Romy, de 28 años de edad. Desde entonces, el caso ha estado rodeado de numerosos interrogantes.

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Su hijo Nick, que se ha declarado no culpable, fue detenido al día siguiente y, desde las primeras fases de la investigación, pasó a ser el principal sospechoso. Poco después, la fiscalía formalizó contra él dos cargos de asesinato en primer grado.

Además, el caso incluye lo que en el sistema judicial estadounidense denominan "circunstancias especiales", una calificación que podría endurecer su posible condena, llegando a darse la posibilidad de una cadena perpetua sin libertad condicional e incluso, dependiendo de la decisión final de la acusación, la pena de muerte.

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La situación mental del acusado no ha pasado desapercibida. Nick habló hace años de sus problemas de adicción a sustancias, y también trascendió que había sido diagnosticado con esquizofrenia años atrás y que, presuntamente, recibía tratamiento psiquiátrico en fechas cercanas al crimen.

Todo ello podría convertirse en una pieza central del juicio, especialmente si la defensa busca argumentar incapacidad mental o disminución de responsabilidad.

La carta de Jake, hijo mayor de los Reiner

Jake, el hijo mayor de los Reiner, rompió su silencio el pasdo 26 de abril sobre el asesinato de sus padres, manifestando: "Mis padres no estarán en mi boda, no podrán tener en brazos a su futuros nietos y no verán cómo logré tener el éxito en mi carrera que aún ando buscando. Eso me parte el corazón y me llena de furia al mismo tiempo. Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres en un instante y al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana teniendo que convencerme de que no es un sueño. Es, auténticamente, una pesadilla viviente".

Asimismo, indicó: "No puedo ni empezar a imaginarme cómo debió ser estar en sus zapatos, pero hay algo que me viene constantemente a la cabeza, y es lo asustados que debieron estar. Eran las últimas personas del mundo que se merecían lo que les ocurrió (...). Deberían estar disfrutando del resto de sus vidas en paz mientras envejecían juntos. En cambio, eso les fue arrebatado a ellos, a mí, a Romy, y no pudimos hacer nada al respecto".