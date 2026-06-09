Ana Carrillo 09 JUN 2026 - 12:56h.

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Patricia Pardo y Christian Gálvez fueron los encargados de presentar el encuentro de León XIV con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu del lunes 8 de junio. La presentadora de 'Vamos a ver' ha arrancado el programa de hoy recordando lo especial que fue para ella la tarde de ayer y ha explicado cómo vivió el evento.

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La periodista ha confesado que todavía no ha asimilado haber sido la conductora de un encuentro histórico en el que el Papa aseguró que la Iglesia de Madrid había marcado "un golazo" con la organización de este evento en el que se congregaron más de 70.000 personas y en el que hubo actuaciones musicales de Diana Navarro, Daniel Diges, David Bustamante e Íñigo Quintero.

Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana' y colaborador de 'Vamos a ver', le ha preguntado a Patricia Pardo si llegó a derramar alguna lágrima. "Lloré muchas veces ayer", ha admitido la presentadora, que les ha revelado a sus compañeros que considera que necesita un tiempo para estar a solas en casa, llorar y procesar lo que ha supuesto para ella ser la encargada de presentar este encuentro histórico del Papa con los fieles de su Iglesia en Madrid.

Patricia Pardo conquistó el acto con el Papa en el Bernabéu con un traje del diseñador Alejandro de Miguel