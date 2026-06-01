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Este 1 de junio se cumplen 20 años desde que falleciese Rocío Jurado, una de las artistas más icónicas de la historia de la música española. Su hija, Gloria Camila Ortega, ha querido recordarla en 'El tiempo justo' tras un emotivo aniversario que se ha celebrado en Chipiona este pasado fin de semana.

Gloria Camila tenía 10 años cuando murió su madre

La socialité ha contado cómo se enteraron su hermano José Fernando y ella del fallecimiento de su madre. Dice que el día antes estuvieron en casa de su tía Mari Carmen, donde estaba notando "mucho jaleo". Gloria Camila tenía 10 años y su hermano, 13. Aquella mañana de junio se despertó sin que nadie le avisase de que tenía que ir al colegio.

"Fui a decirlo, y fue cuando mi tía y mi prima vinieron al cuarto a deicrme que ahora mi madre se había ido al cielo, que era una estrella más", cuenta en el programa de Telecinco.

Gloria Camila ha contado cuál considera que es "el mejor homenaje" que le puede hacer a su madre 20 años después de su muerte. "Intento mantener esa unión familiar que ella hubiese mantenido. Obviamente donde no puedo, no puedo", relata.

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La colaboradora también cree que "siendo mejor persona" día a día y "recordando" a su madre tanto en el lado "familiar" como en el "artístico" son unas buenas formas de homenajear a 'La Más Grande'.