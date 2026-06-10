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Anita Matamoros ha tenido un contratiempo a tan solo dos días de la boda de su madre, Makoke. Recordemos que la televisiva se casará por todo lo alto con el empresario Gonzalo Fernández en Ibiza después de meses de larga espera.

La hija de la exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que "no le gusta" el vestido que se había comprado para el evento. En un vídeo publicado en redes sociales, Anita Matamoros comparte que "no ve" ese traje para el día más especial de la vida de su madre. "Esto me queda rarísimo", asegura como escuchamos en el vídeo que acompaña a esta notica.

Marta López cambia de vestido a última hora

Sin embargo, Marta López también tenido un contratiempo con el vestido que había elegido para la boda de Makoke. Lo ha compartido en 'El tiempo justo'. "Me ha pasado lo mismo que ha a Anita. Tenía el vestido del año pasado de la boda de Makoke, no me dio tiempo a probármelo. Había cosas que no me gustaban...", detalla la colaboradora.

Así que decidió cambiar de vestido y elegir uno que le quedaba "espectacular" de color negro.