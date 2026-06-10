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Parece ser que entre Kiko Rivera e Isa Pi la paz aún no está firmada. El DJ ha vuelto a lanzar duras declaraciones contra su hermana al ser preguntado por la reacción de la influencer en sus gestos con Fran y Cayetano Rivera.

Recordemos que el hijo de Isabel Pantoja le escribió a sus hermanos para hacerles entrega de las cabezas de toro que forman parte de la herencia de Paquirri. Rivera se las llevó de Cantora por sorpresa como desveló la periodista Sandra Aladro en 'El tiempo justo'. Sin embargo, solamente se ha quedado ahí su movimiento ya que Kiko Rivera no les ha dado esas pertenencias.

Las fuertes declaraciones del DJ sobre su hermana

Isa Pi ha sido preguntada por los pasos que ha dado su hermano con Fran y Cayetano Rivera. "Me parece bien que haga el bien", dice como hemos visto en el programa de Telecinco.

Luego, el DJ ha atendido a la prensa para responder a su vez por lo que ha compartido la también hija de Isabel Pantoja. "Mi hermana ni pincha ni corta, es como una cuchcara", lanza sin tapujos como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.