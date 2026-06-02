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Fani Carbajo

Boda de Fani Carbajo y Fran Benito: de los requisitos a los invitados al original regalo que les dieron

Boda de Fani Carbajo y Fran Benito: del requisito a los invitados al original regalo que les dieron
Fani Carbajo y Fran Benito el día de su boda civil. Instagram (@fanicarbaj)
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La boda de Fani Carbajo y Fran Benito ha dado mucho de lo que hablar en los últimos días. Lo más comentado ha sido que, de los 150 invitados, había un significativo número de famosos de Telecinco a los que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' no conocía en persona o no tenía una estrecha relación de amistad con ellos. Alexia Rivas explicó en 'El tiempo justo' el motivo por el que la madrileña habría invitado a famosos a los que no conoce personalmente y Asier Montaño ha dado nuevos detalles de la boda en 'En todas las salsas'.

Alexia Rivas desvela por qué Fani habría invitado a su boda a famosos a los que no conoce
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El colaborador del programa presentado por Vai ha explicado que los novios pidieron a sus invitados que respetasen dos condiciones: que no hubiera niños en la fiesta, aunque sí que podían estar en la ceremonia y en el banquete, y que se abonase el dinero del cubierto propio y el del más uno en caso que se llevase acompañante.

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Como se puede ver también en el vídeo que encabeza este artículo, otra colaboradora del programa, Alba Carrizo, ha desvelado que Jennifer Lara, invitada a la boda que no conocía personalmente a Fani antes de asistir al evento, le ha contado qué original regalo le dieron los novios a sus invitados, ¡dale al play!

Los 'salseos' de la boda

Asier Montaño ha contado, además, algunos de los 'salseos' que han surgido en la boda de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'. Así, ha aclarado si Amor Romeira y Josué Bernal se besaron en el banquete tras compartir la versión de ambos protagonistas y ha dado todos los detalles de la reconciliación entre Anita Williams y Gabriella Hahlingag, tentadora con la que Montoya le fue desleal en 'La isla de las tentaciones':

Asier Montaño revela si Amor Romeira y Josué se besaron en la boda de Fani y da detalles de la reconciliación de Anita y Gabriella
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