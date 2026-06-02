Boda de Fani Carbajo y Fran Benito: de los requisitos a los invitados al original regalo que les dieron

Ana Carrillo 02 JUN 2026 - 19:15h.

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La boda de Fani Carbajo y Fran Benito ha dado mucho de lo que hablar en los últimos días. Lo más comentado ha sido que, de los 150 invitados, había un significativo número de famosos de Telecinco a los que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' no conocía en persona o no tenía una estrecha relación de amistad con ellos. Alexia Rivas explicó en 'El tiempo justo' el motivo por el que la madrileña habría invitado a famosos a los que no conoce personalmente y Asier Montaño ha dado nuevos detalles de la boda en 'En todas las salsas'.

El colaborador del programa presentado por Vai ha explicado que los novios pidieron a sus invitados que respetasen dos condiciones: que no hubiera niños en la fiesta, aunque sí que podían estar en la ceremonia y en el banquete, y que se abonase el dinero del cubierto propio y el del más uno en caso que se llevase acompañante.

Como se puede ver también en el vídeo que encabeza este artículo, otra colaboradora del programa, Alba Carrizo, ha desvelado que Jennifer Lara, invitada a la boda que no conocía personalmente a Fani antes de asistir al evento, le ha contado qué original regalo le dieron los novios a sus invitados, ¡dale al play!

Los 'salseos' de la boda

Asier Montaño ha contado, además, algunos de los 'salseos' que han surgido en la boda de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'. Así, ha aclarado si Amor Romeira y Josué Bernal se besaron en el banquete tras compartir la versión de ambos protagonistas y ha dado todos los detalles de la reconciliación entre Anita Williams y Gabriella Hahlingag, tentadora con la que Montoya le fue desleal en 'La isla de las tentaciones':