Ana Carrillo 01 JUN 2026 - 18:06h.

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Fani Carbajo ha celebrado su boda con Fran Benito, el padre de su hija pequeña, tras tres años juntos en una gran fiesta a la que han acudido muchos famosos como Marina Ruiz, que fue una de sus damas de honor, Amor Romeira, Anita Williams, Gabriella Hahlingag, Patricia Steisy, Pablo Pisa, Violeta Crespo, Eddy Insua, Sthefany Pérez, Josué Bernal o Bayan Al Masri, entre otros.

Alexia Rivas ha explicado en 'El tiempo justo' que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha invitado a muchos rostros conocidos de Telecinco que no conoce personalmente o con los que no tiene una relación de amistad y ha destapado el motivo por el que habría invitado a su boda a gente con la que no conoce.

"Me han contado que los invitó para vender la boda, porque, claro, no es lo mismo que estén tus primos del pueblo que si va gente famosa", ha desvelado la colaboradora, a la que le ha llegado que Fani habría invitado a rostros conocidos como estrategia para vender la exclusiva de su boda.

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Hubo famosos que declinaron la invitación, como Marta López y Gloria Camila, que explicaron en 'El tiempo justo' el viernes, día del enlace, el motivo por el que no iban a asistir: Marta explicó que había "priorizado" porque tenía muchas bodas a lo largo del año y Gloria reveló que tenía otro plan, acudir a una corrida de toros.

En el programa de hoy, la hija de Ortega Cano ha vuelto a repetir sus explicaciones y ha resaltado que no fue para ella un compromiso recibir la invitación de Fani porque, aunque no sean amigas "de quedar a tomar café", la conoce y ha coincidido en un reality con ella, 'Supervivientes All Stars'.

Aunque le ha dado la razón a Alexia y ha explicado que a ella también le han dicho conocidos suyos que les sorprendió recibir la invitación de Fani porque apenas tenían contacto con ella. Una de las invitadas que no la conocía personalmente es Jennifer Lara, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', pero a ella no le sorprendió ser invitada al enlace porque, como contó en 'En todas las salsas', lleva mucho tiempo manteniendo una amistad virtual con la madrileña.