Rocío Molina 11 FEB 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'GH' cuenta toda la verdad sobre la polémica de su anilló de boda y su relación con Jorge Moreno

Yolanda Claramonte, más conocida por todos como Yoli, ha dado la cara y una respuesta contundente tras las dudas que han surgido en torno a su matrimonio con Jorge Moreno. La exconcursante de 'Gran Hermano 15' ha aclarado la situación que vive con su pareja tras los rumores de crisis y hasta de ruptura que se han desatado a partir de un detalle del que han hablado en las redes sociales.

La pareja que se casó hace seis años y que fruto de su amor nació su hija Jimena, ha admitido que "ha pasado por sus más y menos", pero en lo que han reparado sus seguidores y dado la voz de alarma es un detalle que han observado en las últimas apariciones de la de Albacete.

Tal ha sido el aluvión de mensajes que ha recibido la influencer de 33 años, que esta ha optado por hacer una ronda de cinco preguntas escogidas para responder a través de sus historias de Instagram lo que más demandan de ella. Y es ahí donde ha compartido la cuestión que ha dado lugar a tantas especulaciones.

"¿Por qué ya no llevas tu anillo de casada? ¿Estás bien con Jorge?", es la pregunta con la que la exconcursante de 'GH' se ha encontrado. Una prueba que muchos han interpretado como una señal de que algo no va bien con su marido. Y, para zanjar el que se hable de esto, Yoli ha reaccionado y ha confesado cómo está realmente con Jorge Moreno.

"Sí que llevo el anillo de casada, nunca me lo he quitado", se ha adelantado a aclarar la exconcursante de 'GH' para a continuación sí que admitir que en sus seis años de casado han pasado por diferentes situaciones, pero su realidad ahora no es preocupante. "Ahora estamos en un momento muy bonito de nuestra relación. A seguir sumando", ha reconocido la influencer.

Con esta respuesta y la fotografía en la que aparece junto a Jorge Moreno frente al espejo, la de Albacete ha despejado las dudas que han surgido ante lo que ella considera de un rumor que se ha extendido. Y, de hecho, Yoli ha ido más allá y ha querido hacer un balance de su historia de amor con el de Valencia.

Yoli y Jorge Moreno: el balance de sus 6 años de casados

Más allá de desmentir el que no lleve o se haya quitado el anillo de casada en algún momento, Yoli ha confesado cómo lo hace para mantener su amor intacto y estar bien con Jorge Moreno tras el paso del tiempo. "Pasamos 24/7 juntos (real). Somos socios, amigos, amantes, familia. Él lo es todo para mí en todos los aspectos de mi vida y aunque hemos tenido nuestras rachas, hemos sabido darles la vuelta", es el mensaje publicado y cargado de romanticismo.

Lejos de vender la imagen de pareja perfecta, la exconcursante de 'GH' ha sido honesta con sus seguidores y ha destacado que la clave de todo es que ambos están madurando y evolucionando juntos.