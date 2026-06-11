Lidia González 11 JUN 2026 - 12:32h.

El concursante de ‘Supervivientes’ desvela el motivo por el que arrastra este efecto tras su participación en el reality

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Darío Linero se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles sobre su paso por Honduras y cómo se encuentra ahora que ha regresado a su casa. Después del emotivo reencuentro que protagonizó con Almudena Porras, el influencer se sincera sobre la impactante secuela que tiene tras su participación en ‘Supervivientes’. El andaluz explica cómo está siendo su día a día afrontando esta situación que está viviendo y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le pasa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Es la más heavy”, comienza asegurando el creador de contenido. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado el tatuaje que quiere hacerse, explica el motivo por el que ha arrastrado este efecto tras su gran aventura en el reality. Además, habla claro sobre una de las secuelas más habituales después de participar en ‘Supervivientes’ y confiesa si tiene ansiedad por la comida, como han asegurado otros de sus excompañeros.

La relación de Darío Linero y Almudena Porras tras ‘SV’: lo que siente

Darío Linero no solo ha hablado sobre los efectos que tiene después de haber estado en Honduras, sino que también ha explicado cómo ha sido compartir esta experiencia extrema con una de las personas más importantes de su vida. El concursante de ‘Supervivientes’ habla sobre su relación con Almudena Porras tras su reality juntos. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo se siente al respecto y se abre en canal como nunca: “Es un sentimiento que hace mucho que no tenía”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!