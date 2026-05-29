Supervivientes 29 MAY 2026 - 10:00h.

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La aventura hondureña de Darío ha llegado a su fin. El concursante no ha recibido el apoyo suficiente por parte de la audiencia del programa y perdía el duelo contra su compañero Borja, quedando fuera de la competición en la recta final del reality.

Darío, muy emocionado, escuchaba a Jorge Javier Vázquez pronunciar el nombre del salvado, Borja, y este aprovechaba para despedirse de sus compañero: "Me siento súper orgulloso de haber conocido a una persona como Darío. Antes de entrar aquí mucha gente lo tenía tachado como una mala persona y yo he conocido al verdadero Darío. Se lo digo a España entera, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Habrá hecho las cosas en su momento de una manera u otra, pero es una persona digna de conocer"

Con estas emotivas palabras Borja despedía al que sin duda ha sido su principal apoyo en el concurso pese a que las cosas entre ellos no empezaron demasiado bien. Darío, con lágrimas en los ojos, agradecía no solo el apoyo de Borja, si no también las palabras que su ex, Almudena Porras, le dedicaba desde plató:

"Gracias por sus palabras. Estoy super orgulloso de la cordialidad que tenemos, de la relación que hemos llegado a tener, de que estéis las dos (su madre y Almudena) en plató, que estoy seguro de que habéis podido hablar. Ella también es mi familia y siempre voy a estar para cualquier cosa que necesite".

Darío "habla" con su yo del pasado

Ya fuera de la convivencia, Darío ha hecho repaso de su paso por el concurso y, visiblemente emocionado, ha pensado en todo aquello que le diría a su yo del pasado si pudiese hablar con él. Su paso por 'Supervivientes' le ha marcado y se ha dado cuenta de aquello que quiere cambiar cuando regrese a casa:

"Al Darío de antes de esta experiencia le diría que cuide más de sus seres queridos, que sea más generoso y que diga más 'te quiero' a las personas que tiene junto a él...".

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