Exclusiva | ¡Makoke y su novio Gonzalo ya se han dado el 'sí, quiero' en Ibiza!

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Makoke y su novio Gonzalo ya se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia civil celebrada en Ibiza. Así lo ha podido saber en exclusiva el periodista de 'El tiempo justo' Álex Álvarez, que ha avanzado todos los detalles del romántico encuentro al que han acudido muy pocas personas horas antes de la celebración a lo grande que va a estar llena de invitados.

Los detalles de la boda civil

"Tras fuentes consultadas en esta última hora, puedo decir que Makoke y Gonzalo ya son marido y mujer", comparte el reportero desde la isla balear. A eso de las 13:00 horas, se producía la ceremonia civil en donde no han faltado algunos íntimos amigos como la colaboradora del programa de Telecinco Marta López.

Sin embargo, la propia Makoke no ha podido confirmarlo ni desmentirlo. "Cuando me entero de la noticia le pregunto a Makoke", dice Álvarez. '¿Es cierto que te has casado?", le preguntó. Al parecer, su respuesta fue un silencio de unos 5 segundos mirando a los ojos al periodista. "Me sonríe y me dice: 'no te puedo decir nada'", lanza.

El periodista, que como decimos ha podido hablar con la televisiva momentos después del 'sí, quiero', detalla cómo se encontraba Makoke. "Estaba muy feliz, tranquila, con brillo en los ojos", expresa.